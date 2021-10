Sahara Occidental: L'ONU appelée à se prononcer sur l'ouverture de consulats au Sahara occidental

Alger — L'ancien commissaire à la paix et à la sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), Smaïl Chergui, a estimé impératif que le Conseiller juridique des Nations Unies se prononce sur l'ouverture, par certains Etats, de consulats dans des villes occupées du Sahara occidental à l'instigation de l'occupation marocaine.

Dans un entretien accordé au quotidien "El-Khabar", paru dimanche, M. Chergui a affirmé que "le retard immoral pour permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance reste un affront pour la communauté internationale", ajoutant que "les Sahraouis ont été contraints de reprendre la lutte armée pour que le Conseil de sécurité puisse se rendre compte des fourberies et mensonges du Maroc qui tente d'imposer le fait accompli au mépris du droit international en poursuivant ses pratiques arbitraires en violation de l'accord de paix qu'il a signé et en incitant certains Etats, en contrepartie de pots-de-vin, à la transgression de l'intégrité de la République sahraouie".

Evoquant la sortie mesquine de la mission du Maroc à New York visant à porter atteinte à la sacralité de l'unité nationale de l'Algérie et le financement de deux organisations terroriste à cette fin, M. Chergui a rappelé la condamnation par l'ensemble du peuple algérien à travers les quatre coins du pays de cette provocation "qualifiée d'acte grave et ignoble requérant rigueur et vigilance".

Lire aussi: Le Front Polisario pose des conditions pour s'engager dans tout processus politique

"C'est à partir de là que la Communauté internationale s'est réveillée et a pris la mesure de la gravité des agissements du Maroc pour la paix et la sécurité dans la région", a-t-il fait observer ajoutant que "c'est ainsi que le Maroc s'est vu contraint d'accepter un Envoyé onusien en remplacement de l'ancien président allemand".

A une question sur un éventuel retour des deux parties en conflit, le Front Polisario et le royaume du Maroc, à la table des négociations sans conditions préalables, M. Chergui a déclaré que "cette revendication est réalisable si le Conseil de sécurité venait à réagir avec des injonctions claires quant au calendrier de ces négociations et définir de cette manière les responsabilités à l'origine de leur entrave.

De même que l'Union africaine (UA) est appelée à mettre en oeuvre les résolutions du Conseil de paix et de sécurité y afférentes, pour accompagner cette démarche et veiller à parvenir à un cessez-le-feu entre ses deux pays membres, a-t-il ajouté.