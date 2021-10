Algérie: Oran - Ouverture du Salon international de l'immobilier, du bâtiment et des travaux publics

Oran — Quelque 80 exposants prennent part à la 18e édition du Salon international de l'immobilier, du bâtiment et des travaux publics "BATIWEST 2021", ouvert dimanche au centre des conventions Mohamed Benahmed d'Oran.

Au cours d'une rencontre, à l'ouverture de la manifestation, avec les promoteurs immobiliers, le wali Said Sayoud a insisté sur l'accompagnement de ses services, dont la direction locale de l'habitat, pour concrétiser différents projets d'habitat, toutes formules confondues, les appelant à respecter le délai de réalisation et à renforcer les chantiers pour un travail en moyenne de trois équipes en 24H/24.

Organisé par l'agence "ACB events.Company", le salon réunit des sociétés nationales spécialisées en immobilier et construction et des entreprises étrangères implantées en Algérie dont celles d'Espagne, de Tunisie, de Turquie, d'Italie, d'Allemagne, du Portugal, en plus de la présence de la Confédération algérienne du patronat, le club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja, l'Union des entrepreneurs algériens et la mission commerciale de l'ambassade de Tunisie en Algérie, entre autres.

Le commissaire du salon, Zoubir Ouali, a souligné que ce rendez vous économique constitue un espace de rencontres et d'échange d'expériences entre professionnels de l'immobilier et de l'habitat et permet de lier des relations de partenariat avec des sociétés étrangères participantes.

Des réunions seront organisées en marge de cette manifestation économique entre opérateurs algériens en vue d'encourager le partenariat, à l'initiative de la chambre du commerce et d'industrie de l'Oranie, de même que des journées d'étude sur le secteur de la construction, de l'habitat et des énergies renouvelables en Algérie.

Cette manifestation, devenue traditionnelle à Oran, est marquée par l'application du protocole sanitaire de prévention du Covid-19 comportant le port obligatoire du masque de protection, la distanciation entre les personnes et la fourniture de moyens de désinfection.