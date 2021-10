Algérie: Sebgag - "La gestion de la pelouse du stade de Blida confiée à la FAF"

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, a annoncé dimanche que la gestion de la pelouse du stade Mustapha-Tchaker de Blida, est confiée désormais à la Fédération algérienne de football (FAF), suite aux nombreuses critiques dont elle a fait l'objet, à l'issue du match face au Niger (6-1), vendredi soir pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

"J'avais le même sentiment de frustration exprimé par les joueurs et supporters. Maintenant, je comprends les déclarations du président de la République quand il a parlé de Issaba (gang, ndlr). Ce mot ne vise pas uniquement des personnes, mais il s'agit d'une mentalité, une culture qui est en train de s'installer chez nous. J'ai pris des décisions individuelles (sanctions, ndlr), touchant les personnes qui ont un rapport direct avec ce sujet. Nous avons décidé de confier la gestion de la pelouse du stade Mustapha-Tchaker à la FAF, car elle a une souplesse dans la gestion de ce genre de dossiers", a déclaré le premier responsable du département ministériel, peu avant son départ pour le Niger.

Le ministre a accompagné l'équipe nationale, sur invitation de son homologue nigérien Sékou Doro Adamou, pour assister au match face au Niger, mardi au stade Seyni-Kountché (17h00), comptant pour la 4e journée (Gr. A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

"Les gens à qui on a confié la gestion des infrastructures sportives ont pris l'habitude de gérer les choses comme s'ils étaient passagers. C'est regrettable d'en arriver là, pour un pays comme l'Algérie. J'ai pris des décisions immédiates, considérées comme des solutions urgentes pour remédier à ce problème. Le sujet est profond et nécessite plus de préparation", a-t-il ajouté.

Avant d'enchaîner : "Pourtant, j'avais reçu un rapport détaillé sur la pelouse du stade de Blida, accompagné de photos et vidéos, comme si elle était en excellent état. Malheureusement, ça n'a pas été le cas".

Afin de mettre fin à ce problème récurrent de terrain décrié de l'enceinte blidéenne, Abderezak Sebgag a indiqué avoir chargé le directeur de l'ENS/STS de former un groupe de travail.

"J'ai chargé le directeur de l'Ecole nationale supérieure en sciences et technologie du sport (ENS/STS) de former une Task-Force, pour préparer les choses de manière scientifique et mettre ainsi fin définitivement à cette problématique", a-t-il conclu.

A l'issue de la rencontre face au Niger, le capitaine de l'équipe nationale Riyad Mahrez et l'attaquant Islam Slimani ont vivement déploré l'état de la pelouse du stade Mustapha-Tchaker de Blida.

"Je pense que le terrain là-bas (à Niamey, ndlr) sera meilleur qu'ici. C'est triste de le dire mais c'est une réalité. Il faut savoir que le terrain est très abîmé. Il est presque injouable. Il y a du sable, je ne comprends pas comment un pays comme nous puisse avoir une pelouse de la sorte", a regretté Mahrez.

"C'est grave pour un pays comme l'Algérie de posséder de telles pelouses. Pour aller au Mondial, il faudra mettre tous les atouts de notre côté. Nous au contraire, on donne plus de force à nos adversaires. On vient une fois par mois pour représenter l'Algérie. C'est une catastrophe de trouver les pelouses dans cet état. C'est grave", a réagi de son côté Slimani.