Sénégal: Organisation du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire en 2023 - Soham El Wardini appelle à une forte mobilisation

Le maire de Dakar a animé vendredi dernier un point de presse pour exprimer sa satisfaction pour le choix porté sur la ville de Dakar pour abriter la 6ème édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire en 2023. Mme Soham El Wardini a choisi l'occasion pour remercier tous les acteurs qui ont contribué à la promotion de la candidature de Dakar, notamment le président Macky Sall et a invité ces derniers à se mobiliser davantage pour réussir le pari de l'organisation de cet événement international.

« Je me réjouis du choix porté sur la ville de Dakar pour abriter l'organisation de la sixième édition du Forum Mondial de l'Economie Sociale et Solidaire, en 2023 « GSEF2023 », après Séoul en 2013 et 2014, Montréal en 2016, Bilbao en 2018 et Mexico en 2022. », a lancé vendredi dernier l'édile de la , capitale de la République du Sénégal.

Et Soham El Wardini d'avouer que cette consécration est le fruit d'un processus qui a duré plus de deux ans. En effet l'idée a germé en 2018 à Blibao, mais elle a été construite à Marrakech en 2019, à l'occasion de l'Africity et concrétisée à Mexico city.

« Ce ne fut pas un long fleuve tranquille » clame-t-elle. Il nous a fallu se battre, convaincre puis vaincre », car estime-elle au-delà de Dakar et du Sénégal, c'est toute l'Afrique qui est honorée, d'accueillir pour la première fois cet événement majeur de la planète l'économie sociale et solidaire.

Au demeurant, Mme Wardini soutient que l'économie sociale et solidaire africaine veut affirmer son unité, dans le respect des diversités politiques, géographiques et culturelles du continent. Mieux, elle ajoute que l'Afrique est le berceau de l'Humanité, elle doit aussi être son avenir.

En effet, l'économie sociale et solidaire africaine, représentée par ses collectivités et ses réseaux d'acteurs, construit patiemment son chemin, vers une sa pleine maturité et souveraineté. C'est ainsi qu'elle en appelle de tous ses vœux à la consolidation des relations amicales, constructives et équilibrées entre l'ensemble des parties prenantes : Nations Unies, Etats, collectivités locales, bailleurs publics ou privés, réseaux frères ou cousins de la société civile, pour participer résolument à la construction d'un continent pacifique et démocratique, respectueux des personnes et de l'environnement.

« Dakar a connu ces dernières années une croissance remarquable... »

Pour le maire Wardini, Dakar a connu ces dernières années une croissance remarquable, notamment grâce à la montée de l'investissement dans les infrastructures. Mais, avoue-t-elle, cette croissance reste fragile en raison des conditions climatiques, de la forte progression démographique un taux de chômage élevé chez les jeunes qui représentent plus de 80 % de la population du pays et des femmes, avec plus de 50%, sans oublier l'impact de la Covid-19.

L'accélération de l'urbanisation de la population et l'occupation anarchique de notre ville, a laquelle s'ajoute des problèmes d'approvisionnement en eau, ainsi que d'évacuation des eaux usées et des déchets dans la ville, sans oublier l'augmentation du trafic dans la capitale qui entraîne une augmentation de la pollution sonore et atmosphérique restent autant de défis à relever, car ils mettent l'offre de services publics sous une forte tension, constate Mme Wardini.

L'organisation du prochaine Forum Mondial de l'Economie Sociale et Solidaire est une opportunité (... )

Ce constat, dit-elle, doit nous amener à changer de paradigme et à nous poser, en tant élus, dépositaires de la volonté populaire, les bonnes questions pour répondre aux véritablement aux préoccupations de nos citoyens, nos administrés.

Dans cette perspective, confie-t-elle, l'organisation du prochain Forum Mondial de l'Economie Sociale et Solidaire est une opportunité pour regrouper dans notre ville près de 3 000 acteurs de l'économie sociale et solidaire, d'organisations internationales, de gouvernements locaux et nationaux en passant par les organisations de la société civile venues de plus 120 pays du monde.

Créé en 2013 à la suite de la Déclaration de Séoul adoptée par 8 gouvernements locaux et 9 organisations de l'économie sociale et solidaire, le Forum Mondial de l'Economie Sociale (GSEF) est un réseau mondial de l'économie sociale et solidaire, et constitue une plateforme de partage des visions et des expériences, et de coopération fondée sur des partenariats multilatéraux pour un monde inclusif, équitable et plus humain au profit de tous.

L'organisation du Forum mondial de l'Economie Sociale et Solidaire requiert, pour Mme le maire, le soutien de l'Etat et l'engagement, la mobilisation des acteurs et celui au plus haut niveau du conseil municipal et de l'administration de la Ville, mais surtout de l'implication des Dakarois.

Remerciements au président Macky Sall

En conclusion de son propos, Mme Wardini a salué le soutien sans réserve et déterminant de son Excellence M. le Président de la République. Macky Sall qui a donné des instructions aux Ministères des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieurs, des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires et de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire à accompagner la promotion la candidature.

Enfin, elle a remercié chaleureusement le Réseau des Acteurs et des Collectivités Territoriales pour l'Economie sociale et solidaire, (GSEF), le Fonds de développement et de solidarité municipale (FODEM) et la Plateforme des Acteurs non étatiques qui ont porté à bout le bras cette candidature depuis plus de deux années.

Elle a aussi adressé ses félicitations à la ville de Mexico et l'Institut National de l'Economie Sociale (INAES) et les tous acteurs qui se sont réinventés dans un contexte de Covid-19 difficile pour nous offrir, d'abord, l'année dernière un forum virtuel et, ensuite, cette année, pendant une semaine, ce GSEF21, qui a été une réussite.