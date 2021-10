Cote d'Ivoire: Logement - Ce que Murielle Ahouré demande aux sportifs ivoiriens

La sprinteuse ivoirienne , Murielle Ahouré a invité les sportifs ivoiriens et la population ivoirienne à s'offrir une maison qui fera leur bonheur et celui de leur famille. Elle l'a affirmé le jeudi 7 octobre 2021 à Abidjan plateau au cours du lancement officiel d'une cité qui portera le nom de son défunt père, le général Mathias Doué.

« Qui dit famille , dit un toit , une maison où il fait bon vivre , une maison qui serait le point de départ des plus grands et des plus beaux rêves . Cette opération immobilière est la première d'une longue série d'opérations immobilières. Saisissez donc cette occasion et offrez vous une maison qui fera votre bonheur et celui de votre famille», a indiqué la sprinteuse ivoirienne. Selon elle, ce projet situé à Ahoué sur la route d'Alépé à seulement 7 kilomètres d'Abidjan, sera constitué de 133 villas de 3 et 4 pièces pour la première phase. La seconde phase sera destinée selon Murielle Ahouré à la construction d'un immeuble à loyer modéré. Pour Serges Doh , Manager de la sprinteuse Murielle Ahouré , c'est un projet de solidarité Intersport afin de permettre aux sportifs les moins nantis de pouvoir s'offrir un décent logement pour leur dignité. Poursuivant, il a fait savoir que cette opération immobilière prendra en compte des espaces verts , le respect de l'environnement , la création d'emplois pour les jeunes et les femmes sur les différents chantiers.