Algérie: Benziane donne le coup d'envoi officiel de l'année universitaire 2021/2022

Tipaza — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a donné dimanche le coup d'envoi officiel de l'année universitaire 2021/2022, à l'Ecole des hautes études commerciales (HEC) au pôle universitaire de Koléa (wilaya de Tipaza).

Accompagné de membres du gouvernement, M. Benziane a donné le coup d'envoi de la nouvelle année universitaire qui enregistre pas moins de 1.696.000 étudiants, dont 345872 nouveaux inscrits, qui entameront les cours à travers tout le pays en mode présentiel.

En raison de la conjoncture sanitaire marqué par le risque de propagation du virus covid-19, la rentrée universitaire a été marquée par le lancement d'une vaste campagne de vaccination de l'ensemble de la famille universitaire, et l'actualisation du protocole sanitaire de lutte contre la pandémie.

Pour garantir la réussite de cette rentrée universitaire, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pris une série de mesures à travers l'adoption du principe de gouvernance dans la gestion des opérations administratives, et le renforcement des ressources humaines et matérielles dans le but d'avoir une formation de qualité.

En prévision de ce rendez-vous, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est attelé à une évaluation de l'expérience du dispositif hybride, qui s'appuie sur une alternance entre enseignement en mode présentiel et enseignement à distance.

Ce dispositif, imposé par la pandémie de Covid-19, s'appuie sur l'enseignement en présentiel pour les unités fondamentales et méthodologiques, et l'enseignement à distance pour les unités transversales et de découverte.

De plus, le secteur de l'Enseignement supérieur sera renforcé cette rentrée universitaire par la réception de 20.200 nouvelles places pédagogiques à travers le pays, augmentant la capacité d'accueil globale à 1.471.000 places pédagogiques, ainsi que de 21.170 lits réceptionnés dans plusieurs wilayas, pour atteindre une capacité d'accueil globale de 671.000 lits.

Pour l'encadrement pédagogique, 1.400 nouveaux postes ont été affectés pour le recrutement de maîtres assistants de classe B, avec l'exploitation des postes vacants au titre de l'année 2020, et ce en plus de 1.655 postes qui ont été pourvus pour le recrutement de maîtres assistants de classe B et 429 postes de professeurs hospitalo-universitaires de classe B, ce qui renforcera les capacités actuelles d'encadrement pédagogique qui atteindront 65.500 professeurs chercheurs, soit une moyenne d'un professeur pour 25 étudiants.

Le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été aussi renforcé cette rentrée universitaire, par l'inauguration des Ecoles nationales supérieures des mathématiques et de l'intelligence artificielle devant accueillir les première promotions composées de 200 étudiants chacune.