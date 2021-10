Algérie: Belaribi participe mercredi en Egypte aux travaux du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l'Habitat

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, participera mercredi et jeudi prochains en Egypte aux travaux du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l'Habitat et de l'Urbanisme, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

A noter que le siège du secrétariat général de la Ligue arabe abrite aujourd'hui, en présentiel, les travaux de la 67e réunion du comité technique et scientifique consultatif du Conseil des ministres arabes de l'Habitat et de l'Urbanisme, sous la présidence de la Tunisie, pour préparer les travaux de la 86e réunion du bureau exécutif dudit Conseil, sous la présidence des Emirats arabes unis.