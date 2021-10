Gabon: Oyem - Direction Provinciale de Commerce/Mutation

Après 7 ans bien remplis dans l'exercice de ses fonctions dans le septentrion, Florantin Moundongui, muté dans la province de l'Ogooué Maritime, toujours en qualité de Directeur Provincial du Commerce. Il quitte la province du Woleu-Ntem, avec un sentiment du devoir accompli.

Durant son séjour, de l'avis de certains observateurs avertis ; il a posé les jalons qui font de cette administration aujourd'hui, une entité innovée dans ses prestations de service. « L'administration reste pour la continuité du publique dans ce sens on ne peut tout faire » dira Florentin Moundongui.

Ainsi dans son entreprise, il a su combler quelques carences dans le but d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents au nombre de 68, placés sous sa direction. Parmi les reformes opérées dans ce sens ; il y a eu la formation des agents, c'est-à-dire ,l'auto-formation afin que ces derniers s'imprègnent au mieux des textes législatifs et règlementaires de la tutelle, de la prestation des agents deux fois de suite 2015 et 2021 au tribunal, avec cerise sur le gâteau ,l'obtention d'un bâtiment en plein centre-ville situé au deuxième étage. Un cadre de travail spacieux ; comprenant 07 bureaux, 01 pool et d'une grande salle de réunions. Contrairement au réduit qui faisait office à ce service et ce, grâce aux bons auspices de la première autorité provinciale.