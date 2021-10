Gabon: Signature d'une convention entre la Seeg et le Ministère de la Formation professionnelle

Afin de satisfaire les besoins des entreprises en compétences et de développer les offres de formation dans les métiers de l'eau de l'électricité, la Société d'eau et d'énergie du Gabon (SEEG)s'est engagée le 6 octobre dernier avec le Ministère de la Formation professionnelle autour d'une convention de partenariat portant sur des habilitations et certifications de formation professionnelle au centre des métiers Jean Violas.

Pour répondre à la volonté de contribuer à l'insertion des jeunes gabonais de façon convenable en milieu professionnel, et dont l'objectif est de résorber la précarité et le chômage de la jeunesse, la Seeg, dans le cadre de cette vision, a mis en place un centre de formation (centre de métiers Jean Violas).Un centre qui existe de plus de 40 ans et qui a subi des difficultés. Lesquelles difficultés l'ont conduit à la mise en quarantaine de ses activités pendant une période de 10 ans.

La Direction générale de la Seeg que dirige Alain Patrick Kouma a donc décidé de remettre en fonctionnement le centre des métiers Jean Violas cette fois-ci, avec une amélioration, qu'ils ont jugé nécessaire de faire des formations diplômantes. Lesdites formations diplomantes vont répondre à l'évolution du secteur de l'énergie et de l'eau qui a vu l'avènement d'autres secteurs. Leur ressource humaine nécessite des personnes qualifiées dans le secteur.

La Seeg étant un acteur majeur du secteur de l'énergie du Gabon, et ayant cette unité de formation, il a donc jugé utile que cette formation soit diplômante. De sorte que certains de ses agents sortis de cette école, puissent aller dans d'autres entités du secteur avec un parchemin qui garantit leur emploi et leur formation.

Représentant le ministère de la Formation professionnelle à cette cérémonie de signature de convention de partenariat, Arielle Aurore Ambenga, Directeur général de la Formation a fait savoir que :« c'est un honneur pour moi de signer un partenariat avec la Seeg. Ces jeunes qui vont être formés par la société vont recevoir de notre part, des brevets professionnels, qui leur permettront de rentrer rapidement dans le monde du travail".

Cette convention de partenariat qui a une durée de 12 mois, permettra la mise en place d'un système pédagogique conforme à la règlementation en vigueur, qui devrait déboucher, au terme des cursus, sur des formations diplômantes reconnues par l'Etat gabonais.