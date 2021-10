Ile Maurice: Laurenzo Bella - «Nous sommes les victimes du slogan 'Maurice est un pays à haut revenu'»

Alors que l'on parle d'importer de la main-d'œuvre étrangère, que des sociétés de construction chinoises et indiennes sont sur tous les fronts, un entrepreneur local qui a une quinzaine d'ouvriers mauriciens à sa charge se plaint de ne pas trouver du travail.

Le Premier ministre inaugure beaucoup de projets et affirme avec fierté que Maurice est un immense chantier. Vous, les ouvriers de la construction, devriez être heureux ?

Pravind Jugnauth et ses ministres, dont Nando Bodha à l'époque, avaient promis des milliers d'emplois pour ces chantiers. Mais malheureusement, nous les maçons et autres ouvriers mauriciens, de toutes les communautés, en sommes exclus.

Comment ça ?

Après les entrepreneurs chinois en bâtiment et tous les autres qui venaient avec leurs travailleurs, ce sont maintenant les Indiens qui arrivent avec leurs ouvriers ou des Bangladais. Pourtant, je me souviens d'une compagnie étrangère qui promettait que les Mauriciens auraient non seulement du travail mais qu'ils apprendraient à poser des rails. Comme cela, ils pourraient aller travailler à l'étranger grâce au savoir-faire acquis.

Avez-vous essayé d'y trouver du travail ?

Quand je vais sur ces chantiers, les contremaîtres qui sont presque tous des Indiens ou Bangladais me répondent invariablement «No, No Mauritian».

La compagnie Larsen and Toubro affirme qu'elle n'a vu aucun Mauricien postuler lors des offres d'emploi...

Nous ne recherchons pas du travail sur Internet mais en allant sur les chantiers. Pour ceux qui postulent directement au quartier général, on leur demande de travailler 7 jours sur 7. Seriez-vous d'accord de le faire ? J'ai une famille...

Mais les Bangladais et Indiens le veulent bien, non ?

Ils sont venus à Maurice sans famille, juste pour travailler. Alors, ils travaillent...

On nous dit que vous n'acceptez pas de travailler pour le salaire offert...

Les Indiens et Bangladais sont plus pauvres que nous et sont prêts à travailler pour le minimum. Remarquez, je n'ai rien contre ces travailleurs étrangers qui cherchent juste à gagner leur vie.

Mais les compagnies ne peuvent pas payer plus, non ?

Qui vous a dit ça ? Tant qu'elles pourront payer moins les Bangladais et Indiens, elles ne seront pas intéressées à nous embaucher. Nous, nous sommes les victimes du slogan «Maurice est une highincome country». Ce sont les contracteurs, locaux et étrangers, qui dégagent ce haut revenu. Cela suffit au gouvernement.

Que faut-il faire alors ?

Il faut limiter le nombre de travailleurs étrangers entrant à Maurice. w Mais nous n'aurons plus de pain le matin... Ça, c'est vous et les boulangers qui le disent.

Si Dubaï, où vous vouliez aller travailler, fait comme vous le proposez, il n'y aura pas de travail pour les étrangers, non ?

À ma connaissance, il n'y a pas de Dubaïotes maçons au chômage dans ce pays. w Avez-vous essayé d'en parler aux ministres et à leurs conseillers ? C'est difficile de les contacter. J'espère que grâce à cette interview, le PM ou ses conseillers m'inviteront à les rencontrer.

Si le Premier ministre vous convoque, irez-vous à sa rencontre ?

Oui, j'irai avec plaisir. Mais il ne faut pas rêver non plus, bien qu'il l'ait fait pour les pilotes et lauréats...

Mais ces lauréats sont revenus pour servir le pays ? Et vous ?

Moi aussi, j'aurais pu aller travailler à Dubaï ou ailleurs où j'aurais pu gagner Rs 70 000 par mois.

Mais le travail de pilote est plus dangereux, usant...

Ah bon ! Quand je dois grimper sur un échafaudage à plusieurs mètres du sol, n'est-ce pas dangereux ? Quand mon collègue électricien doit mettre la main sur des fils électriques, ce n'est pas dangereux ça ? Mes maçons ont les mains rongées par le ciment...

Votre travail, tout le monde peut le faire alors que le travail de pilote...

J'ai entendu un pilote dire qu'il recherche une carte de planteur. J'aimerais bien le voir piocher la terre en plein soleil.

Mais vous maçons mauriciens, vous ne voulez pas faire d'heures supplémentaires !

Essayez de faire mon travail et vous verrez si vous n'avez pas besoin de repos. Comme les pilotes, d'ailleurs...

Vous avez réponse à tout ! Je crois que c'est pour cela que les chantiers ne veulent pas vous employer.

Nous n'avons aucun porte-parole. Même les syndicats défendent les travailleurs étrangers et illégaux plus que les Mauriciens, tant que ces étrangers payent leur cotisation aux syndicats...