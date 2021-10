Congo-Kinshasa: Au village de l'emploi Nkelo Bantu - Les demandeurs d'emplois confrontés aux recruteurs

Ils étaient nombreux, ce samedi 9 octobre 2021 à l'espace Silikin Village, à la Gombe, pour répondre à la confirmation de validation de leurs candidatures afin de se présenter aux entreprises recruteuses.

Dans la suite logique des débats et échanges concoctés à la 2ème édition du Sommet Nkelo Bantu, qui s'est déroulé du 30 septembre au 2 octobre dernier, Academy par RH, et ses différents partenaires ont organisé une journée dénommée "Job Dating" dont l'objectif n'est autre que le recrutement des profils convaincants et l'insertion professionnelle de la jeunesse congolaise.

Cinq minutes pour se vendre, cinq minutes pour déployer toutes ses forces, cinq minutes pour convaincre. Dans son mot de bienvenu prononcé à cette occasion, Djo Moupondo, Directeur Général de l'Academy RH, a déclaré à tous les demandeurs d'emplois présents qu'il s'agit pour eux d'une opportunité à saisir pour à la fois convaincre les recruteurs, mais aussi à s'entraîner à devenir le meilleur candidat par le biais de ce Job Dating.

«Notre objectif est de nous battre pour baisser le taux de chômage dans notre pays», a-t-il réaffirmé. Et, pour allier l'utile à l'agréable, le Directeur Général de Academy RH a informé qu'à partir de l'année prochaine, en effet, ils organiseront un minimum de trois journées dédiés au Job Dating. Ceci pour renforcer les chances de recrutement dans divers secteurs, tels que le divertissement, la télécommunication, la logistique, la sécurité, la boisson et autres.

A chacun de se prendre en charge

Néanmoins, Djo Moupondo a reconnu qu'il sera difficile, pour toutes les entreprises recruteuses, de recruter tous les candidats. Tout de même, à ces désireux de s'insérer et d'entamer une carrière professionnelle, Djo Moupondo les a exhortés et encouragés à travailler durement pour trouver de l'emploi. Un désir ardent et l'incarnation des compétences leur seront d'une grande utilité quant à ce.

Par ailleurs, il y a lieu de citer les sociétés Securico, Africell, Biso na Biso, Sodeico Academy, Bolloré, Bracongo, Rawsûr et autres parmi les entreprises recruteuses à cet évènement.