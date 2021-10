Congo-Kinshasa: Loi sur la redevance - Patrick Muyaya fait les points avec les patrons de sociétés de télédistribution

Vendredi 8 octobre 2021, dans son cabinet de travail, le ministre de la communication et médias, Patrick Muyaya a échangé avec les patrons de sociétés de télédistribution opérant en République Démocratique du Congo en présence du secrétaire général à la communication et aux médias ainsi que les membres du cabinet qui étaient présents lors de cette rencontre.

Cette deuxième séance de travail qui rentre dans le cadre des concertations permanentes entre le ministère et ces sociétés, a connu la présence de géants de ce secteur en République Démocratique du Congo. Entre autres, Canal Plus - Easy TV, Blue Sat, Media Sat, Titan et StarTimes, et a tourné autour de trois points. De la législation et réglementations en la matière ; la loi sur la redevance et l'adoption et signature du protocole, rien n'a été laissé de côté.

«Nous venons de terminer une séance de travail très importante ici au ministère de la communication et médias. Il s'agissait de mettre de l'ordre en ce qui concerne les redevances et les documents administratifs pour exister comme société de télédistribution multiplex et éditeurs de programmes en République Démocratique du Congo. Nous avions également parlé de la redevance de la Radiotélévision nationale congolaise. Car, il est important que nous puissions soutenir ce média public», s'est confié à la presse Jean-Thierry Monsenepwo -porte-parole des sociétés de télédistribution opérant en RDC.

Par rapport à la signature d'un protocole d'accord entre la RTNC et les sociétés de télédistribution, une commission sera incessamment mise en place et réunira les juristes de toutes ces sociétés en vue de produire un projet de protocole qui sera soumis à la RTNC pour examen avant d'être signé en présence du ministre Patrick Muyaya et du secrétaire général à la communication et aux médias.

D'emblée, il sied de signaler que dans un futur proche, le secrétaire général enverra à chaque société de télédistribution un courrier qui lui rappellera sa situation administrative et fiscale pour que l'ordre y revienne. Les télédistributeurs ont, cependant, rassuré le gouvernement congolais par le truchement du ministre de la communication et médias, de leur apport dans l'accompagnement à la mise en œuvre de cette redevance. Cette deuxième séance a commencé sous la supervision du directeur de cabinet Nico Lianza et a pris fin avec une restitution au ministre. L'aboutissement de ce processus permettra à toutes les parties de très bien fonctionner.