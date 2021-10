Congo-Kinshasa: Invité spécial à la réunion du P20/Rome - Modeste Bahati fait entendre la voix de la RDC

Ce n'est plus une galéjade, grâce à la diplomatie agissante de Modeste Bahati, le Sénat de la RDC retrouve enfin sa place sur l'échiquier international. Tenez ! Le Président de la Chambre haute du Parlement congolais a pris part du 7 au 9 octobre 2021, en Italie, précisément à Rome, à la réunion des présidents des parlements du G20. Sur place, le speaker du Sénat a fait entendre la voix de la RDC à ces assises organisées par l'Union Interparlementaire, en collaboration avec le parlement italien.

Hormis les pays membres du G20, la RDC, le Pays Bas, l'Espagne, et Singapour ont aussi pris part à ces assises au titre d'invités spéciaux à cette réunion. A cet effet, les questions liées au climat et à l'environnement étaient au menu des travaux. Les participants ont également évoqué les sujets relatifs à la pandémie de COVID 19 et à l'insécurité alimentaire.

Parlant de la COVID-19, les présidents des parlements de 20 pays de grandes économies du monde et leurs invités ont émis le vœu de voir «le progrès de la recherche médicale et d'intenses campagnes de vaccination se traduire rapidement en succès plus large à l'échelle du monde pour un avenir meilleur ». Dans leur déclaration finale, ils ont notamment «pris l'engagement de sensibiliser leurs gouvernements à continuer de travailler pour éradiquer la pauvreté dans le monde en vue de réduire les inégalités sociales».

Ces assises se sont tenues en prélude à la COP 26 qui aura lieu en novembre prochain à Glasgow, en Ecosse.

Modeste Bahati a mis à profit son séjour dans la capitale italienne pour échanger avec différentes personnalités notamment, la présidente du sénat américain, l'honorable PELOSI, le président de l'Union Interparlementaire l'honorable PACHECO, ainsi que le président du parlement Sud-Coréen. Le renforcement de la diplomatie parlementaire entre la RDC et leurs pays respectifs étaient au centre de leurs discussions.

Il convient de préciser que lors de sa campagne pour prendre le perchoir de la chambre haute, l'actuel président du sénat avait promis de faire de la diplomatie parlementaire son cheval de bataille, en mettant un accent particulier sur la diplomatie économique.

Une promesse qui se concrétise avec cette visibilité retrouvée par le sénat sur le plan international à travers sa chambre des sages.