Madagascar: « Ny Fiandohan'ny Malagasy » - Une histoire rocambolesque

L'histoire n'est pas manipulable.

« L'histoire n'est pas une simple littérature, c'est une science, un récit vrai », comme disait Paul Ricoeur. La protohistoire malgache est une discipline très difficile et complexe. « Elle est constituée par des périodes ou des peuplements pour lesquels aucune source historique directe ou indirecte n'est disponible. Il s'agit bien évidemment de l'ensemble des faits antérieurs au VIIIème siècle de notre ère, appréciables uniquement jusqu'à présent que sur des données archéologiques ». Ceux qui ont étudié l'histoire le savent certainement. Et jusqu'ici, des professeurs de toutes les disciplines à savoir, Histoire et Anthropologie se penchent sur le sujet.

Aberration. La sortie du livre Ny fiandohan'ny Malagasy littéralement « l'origine des Malgaches » suscite un débat ! Puisqu'ils n'ont pas été consultés, les historiens malgaches ne cachent pas leur inquiétude. Le constat est amer. Sous un autre angle, ils estiment que le MCC déprécie leur fonction et méprise la méthode historique. « Le ministère aurait pu demander à des professionnels, de vrais historiens de participer au projet. Ces derniers n'auraient pas refusé », a confié l'un d'entre eux. Une question assaille les spécialistes : est-ce que ces « historiens de pacotille », ou plutôt, ces « conteurs » ont effectué une fouille archéologique ? D'après les informations, ces fonctionnaires du ministère de la Communication et de la Culture ont publié les fruits « immûrs » de leurs recherches après deux années de travail. Faut-il rappeler que le rôle de ce département n'est pas d'usurper la fonction de l'historien, mais de promouvoir et diffuser les recherches effectuées par celui-ci.

Dérèglement. Ces derniers temps, l'administration Rajoelina tente de produire des connaissances. L'année dernière, elle a construit un colisée qui est une véritable pollution esthétique, à proximité du Rova Manjakamiadana. Cette décision unilatérale a également fait réagir les spécialistes du XIXème siècle. Et voilà que le ministère de la Communication et de la Culture commet une deuxième erreur en recrutant des « conteurs » qui ont écrit une histoire rocambolesque sur les origines du peuplement malgache. Il n'est pas étonnant que les rayons se remplissent de bouquins sans fondement historique. En vérité, l'histoire doit être tonifiante, fiable et écrite en toute neutralité. La plupart du temps, on confond les conteurs et les historiens. Ce qui est évidemment une erreur fondamentale !