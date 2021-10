Madagascar: L'honneur sauvé de nos Barea

C'est une éclaircie dans la grisaille actuelle que nos Barea ont apporté en cette fin de semaine. Nos joueurs ont réussi à sauver l'honneur, en montrant une opposition séduisante face à leurs adversaires congolais.

Notre football a connu une défaillance due à un passage à vide. Les raisons de nos défaillances se placent beaucoup plus au niveau psychologique que technique. Pour les sportifs, il s'agit d'une clarification qui permet d'espérer des lendemains meilleurs.

C'est un espoir diffus que les supporters des Barea entretenaient ces derniers jours. Nos joueurs ont les qualités nécessaires pour se redresser et résister aux assauts de leurs adversaires. Des gars requinqués et décidés à ne pas se laisser faire ont montré qu'il faut compter sur eux. Forts du soutien des spectateurs, ils n'ont pas fléchi. Ils ont tenu physiquement et ont résisté aux assauts de leurs adversaires L'honneur est sauf, mais maintenant, le football malgache doit repartir sur de bonnes bases. Il n'est plus question de penser à une qualification, mais il faut mettre en place une organisation solide pour bâtir une équipe compétitive.

On sait que tout doit être repensé dans le football malgache. Il faut travailler en profondeur et former tous ces jeunes qui ne demandent qu'à progresser. Le staff technique actuel est parfaitement qualifié pour mener à bien cette opération. C'est vers l'horizon 2023 que les yeux de tous les supporters se fixent. Le moral est retrouvé car nos joueurs n'ont pas sombré et ils ont tenu jusqu'au bout. L'objectif à court terme est la préparation du prochain match contre les deux derniers adversaires de notre poule de qualification. Il s'agit de continuer sur cette lancée. La pression ne sera pas aussi forte que ces derniers jours. Le coach et ses adjoints vont pouvoir travailler en toute sérénité. L'équipe ne peut que s'améliorer.