Madagascar: Betroka - Trois présumés kidnappeurs abattus par la gendarmerie

Les enfants séquestrés ainsi que leur mère, sains et saufs.

Le 7 octobre dernier, trois présumés kidnappeurs ont été abattus par les balles de la gendarmerie dans le fokontany d'Ambatomena, commune rurale de Bekorobo, district de Betroka, région Anosy. Ils faisaient partie des individus qui avaient séquestré deux enfants de 5 et 10 ans après les avoir enlevés dans le fokontany de Fandranarivo, situé entre le district de Soanala et celui de Tsivory. Selon les informations, des éléments de la brigade de la gendarmerie d'Isoanala sont intervenus grâce à l'appel lancé par la mère de ces enfants, parvenue à cette unité le 7 octobre vers 10 heures. Selon les explications de la mère de famille, la soirée du 6 octobre, elle et ses deux fils ont été enlevés par cinq individus armés de fusils de chasse.

Ces derniers les ont amenés vers le Nord en suivant la chaîne de montagnes d'Andriry à Beovy, située à l'Ouest d'Ambatomena, commune rurale de Bekorobo, district de Betroka. La femme affirme avoir pu s'échapper pendant la nuit alors qu'ils campaient. Sitôt informés, le commandant de brigade de la gendarmerie et cinq gendarmes accompagnés par des membres du fokonolona se sont rendus sur les lieux pour intercepter les ravisseurs et les deux enfants. Arrivés au sommet de la montagne, les poursuivants sont tombés sur les malfaiteurs.

Un accrochage a eu lieu entre les deux parties durant lequel, trois malfaiteurs non identifiés ont été mis hors d'état de nuire. Deux autres ont pu s'enfuir en abandonnant leurs otages. Les deux enfants ont été libérés sains et saufs et aucun blessé n'est à signaler du côté des forces de l'ordre et du fokonolona. Il est à noter qu'auparavant, la chaîne de montagnes d'Andriry figurait parmi les lieux de refuge des dahalo.