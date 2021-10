Congo-Kinshasa: Covid-19 - Dr. Muyembe appelle le personnel de Santé à se vacciner pour servir d'exemple à la population

Le personnel de santé est appelé à se faire vacciner contre la covid-19, pour servir d'exemple à la population de la République Démocratique du Congo. Aussi, ils sont considérés comme les personnes les plus exposées à la contamination.

C'est dans ce contexte qu'un panel de discussion sur la vaccination de Covid-19 à l'intention du personnel de santé a été organisé aux cliniques Universitaires de Kinshasa le week-end dernier par la structure de communication des risques et d'engagement communautaire (CREC). En partenariat avec le comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie de coronavirus, ainsi que le groupe de panelistes composé de plusieurs professeurs de différentes facultés pour montrer l'intérêt de la vaccination au personnel soignant, mais aussi d'examiner la cause du refus de la vaccination auprès de ce dernier.

Au cours de ce panel de discussion sur la vaccination contre covid-19 à l'intention du personnel de santé, plusieurs intervenants ont réagi pour donner plusieurs raisons auxquelles ils ne se sont pas encore vaccinés. Docteur Joël craint les répercutions qui pourront survenir après avoir été vacciné : "je ne me suis pas encore fait vacciner à cause des effets secondaires ", a-t-il dit. Plusieurs intervenants pensent que le vaccin ne protège pas définitivement. Il y a aussi le manque de sensibilisation de la part de certains leaders tant d'opinion que politiques ; la contradiction qui règne entre scientifiques sur les différents vaccins qui sont produits par les occidentaux, américains et asiatiques.

De ce qui précède, le groupe de panelistes a expliqué tant au personnel de santé qu'aux participants l'importance de se vacciner, tout en leur montrant le rôle de la contradiction dans la communauté scientifique qui apporte des précisions sur des points focaux pour apporter des solutions durables avec des preuves tangibles.

Pour la professeure Mandina, oratrice et l'une des panélistes, elle appelle le personnel de santé à se faire vacciner et promet de prendre en compte les recommandations de ces discussions et en faire rapport à qui de droit pour l'amélioration".

Pour sa part, le Professeur Muyembe qui était l'invité spécial de ce panel, mais qui a participé à cet évènement par vidéo conférence depuis l'Europe où il séjourne, il a tenu à expliquer au personnel soignant et à tous les participants le bien-fondé du vaccin contre la pandémie à covid-19 et pour atteindre l'immunité collective tout en insistant sur la poursuite du respect des gestes barrières pour éviter la quatrième vague. «Nous devons être vigilants, parce que d'après les prédictions, on pourrait avoir une quatrième vague mais nous ne savons pas quand ça pourrait arriver, restons vigilants comme nous le faisons jusqu'à présent, en nous faisant vacciner pour avoir une immunité collective le plus rapidement possible et continuer à observer les gestes barrières", a-t-il insisté.

Dans le souci de faire taire les doutes au sein du personnel de santé sur la problématique de vaccin, Dr Jean-Jacques Muyembe Tamfum a clairement dit qu'il appartient à chaque personnel de santé d'opérer son choix sur les quatre vaccins dont dispose le pays actuellement notamment, Astrazeneca, Moderna, Pfizer et Sinovax. Aussi, le n°1 de l'INRB a fait savoir que tous ces vaccins sont efficaces pour lutter contre le Coronavirus. C'est ainsi qu'il a insisté sur l'importance de la vaccination pour arrêter l'élan de cette pandémie à Coronavirus.

Notons que Dr Jean-Jacques Muyembe a soutenu l'obligation pour le personnel soignant de se faire vacciner sur toute l'étendue du pays dans les jours qui viennent, ce qui sera bénéfique pour eux-mêmes et leurs familles.