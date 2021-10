Congo-Kinshasa: Commémoration du 54e anniversaire de l'assassinat de CHE GUEVARA - Les Congolais appelés à suivre l'idéologie de ce grand leader

Le Réseau de Promotion de la Démocratie et des Droits Economiques et Sociaux (PRODDES), en collaboration avec les associations progressistes de lutte contre le néolibéralisme ont organisé «une journée de Mémoire de grandes luttes contre le néolibéralisme et de réflexion sur une Citoyenneté active et responsable en RDC».

Sous ce thème principal, ils ont commémoré le 54e anniversaire de l'assassinat du Camarade Ernesto Rafael Guevara de la Serna, connu sous le nom CHE GUEVARA, le samedi 9 octobre 2021, au sein de l'Auspices de l'Athénée de la Gombe (en diagonale du Palais de la Justice).

Parmi les interventions pendant ladite rencontre, l'on pouvait noter celle de Danny Singoma, Administrateur Délégué de PRODDES, Sylvère Boswa Issekombe sur les témoignages de la vie de Che Guevara et son implication dans les luttes à travers le monde. Il s'en était suivis des témoignages sur la vision révolutionnaire de Mzee Laurent-Désiré Kabila par le camarade Willy Nkauli ; le partage d'expériences sur la Solidarité et la Vision politique, économique et sociale du Cuba pour le monde et l'Afrique par l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba en RDC, Jésus del Amo Ferardez. A cette occasion, il avait été demandé à tous les Congolais de suivre l'idéologie de camarade CHE GUEVARA l'homme aux capacités multiples.

Présenter par les américains comme un homme violent, le Camarade Ernesto Rafael Guevara de la Serna, et disciple de Fidèle Castro, connu sous le nom CHE GUEVARA. Selon eux, il fut un homme qui exigeait beaucoup plus de lui-même pour les intérêts des autres. Il est lié à la pensée de la politique du Cuba. Pourquoi parler de lui en RDC ? La révolution congolaise et Cubaine ont eu un lien de sang peu après l'Assassinat de Patrice Emery Lumumba. Pour lui, l'assassinat de celui-ci était un choc pour le monde entier.