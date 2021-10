Gabon: Elim\CDM - Anthony Mfa Mezui, le maillon faible des Panthères

Les Panthères du Gabon ont été corrigées (3-1) ce vendredi 8 octobre 2021 à Luanda par les Palancas Negras de l'Angola en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la coupe du Monde Qatar-2022.

Lors de ce match, Anthony Mfa Mezui a, une nouvelle fois montré ses carences dans les cages. Du coup, l'on se demande s'il n'est pas temps que le sélectionneur du Gabon, l'écarte définitivement de ses choix ou de l'équipe.

Il ne faut pas avoir peur des mots. Anthony Mfa Mezui gardien de but du très modeste club luxembourgeois FC Rodange 91 est loin d'être de remplir le mot "dernier rempart". Que ce soit en club ou en sélection nationale du Gabon, l'homme donne les maux de tête à chaque fois qu'il est se trouve dans les cages.

En effet, depuis que Mfa Mezui s'est installé dans les buts des Panthères du Gabon à l'arrivée de Patrice Neveu en 2019 et surtout, depuis que Didier Ovono Ebang a décidé de prendre sa retraite précoce pour l'avis de plusieurs observateur, Anthony Mfa Mezui n'a jamais rassuré. Ses contreperformances en font foi. Conséquence : à chaque fois qu'il fait des siennes, le nom de Didier Ovono Ebang revient avec force dans l'opinion et dans la presse sportive. Même si certains joueurs des Panthères semblent être réfractaires à chaque fois que le nom d'Ovono Ebang est évoqué.

Face à l'Angola, Anthony Mfa Mezui qui se fait détruire sur les réseaux sociaux, vient encore de démontrer qu'il n'a pas le niveau d'être systématiquement aligné dans les buts des Panthères.

En effet, entre problème de jeu au pied, mauvaise appréciation et carence dans la lecture, l'ancien joueur du FC Metz (France) n'est pas exempté de tout reproche sur deux des trois buts inscrits par l'Angola ce vendredi à Luanda.

Dans un corner tiré de la droite vers la gauche, Mfa Mezui s'est complètement troué en laissant passer le ballon alors qu'il était bien placé pour s'emparer du cuir. L'homme a préféré plutôt être attentiste comme à l'accoutumé.

Le troisième but, sera l'erreur de trop puisque, Anthony Mfa Mezui après un arrêt raté, a lui-même pousser le ballon dans ses propres filets, alourdissant la note à (3-1). Après une telle prestation plus que ridicule, Patrice Neveu qui avait déjà installé son gardien de but au poste de numéro 1, devra sans aucun doute revoir sa position.

Ce lundi, lors du match retour face à la même Angola pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, le technicien français aura le choix entre Jean-Noël Amonome et Donald Nze. Mais l'option la plus plausible est la titularisation de Amonome déjà auteur d'un bon match face à la RDC en mars dernier en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Can Cameroun-2021. Une rencontre que le Gabon avait remportée sur le score de 3 buts à 0 bien que Jean-Noël Amonome n'avait pas été mis à rude épreuve afin de voir son réel niveau. L'occasion sera donc donnée à Patrice Neveu de le constater.