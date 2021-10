Cote d'Ivoire: Affaire une «institutrice violée à Sandégué» - Mariatou Koné s'enquiert de l'état de santé de la victime

Une institutrice a été violée à Sandégué, dans le département de Bondoukou, par un individu non identifié, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7octobre 2021. Ce dernier s'était introduit, arme au point, à son domicile au moment où elle était endormie, selon des informations concordantes relayées par certains médias sur les réseaux sociaux.

Informée, la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, affirme dans un communiqué publié ce lundi 11 octobre, s'être entretenue au téléphone avec la victime. L'objectif pour la première responsable de l'Education nationale est de « s'enquérir de son état de santé ». Et aussi lui traduire « toute sa compassion et son soutien » ainsi que ceux du gouvernement.

Mariatou Koné a également marqué son indignation suite à cette violence sexuelle dont l'enseignante a été l'objet. Tout en condamnant avec « la plus grande fermeté cet acte ignoble », la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation promet « de tout mettre en œuvre, en liaison avec les autorités judiciaires, pour que l'auteur subisse la rigueur de la loi ».

Mais avant, elle a instruit ses services centraux et régionaux compétents afin que la collaboratrice bénéficie de toute « l'assistance psychosociale, médicale et psychologique nécessaire ».

Mariatou Koné appelle par ailleurs la communauté éducative au calme, à la sérénité et notamment à s'abstenir de tout acte susceptible d'entacher le bon déroulement des enquêtes en cours. Et la rassure que le gouvernement suit cette affaire avec la "plus grande attention".