Sénégal: Lekela Sénégal - Moustapha Thiam, nouveau directeur général

Lekela, la société de production d'énergie renouvelable qui réalise des projets à grande échelle dans toute l'Afrique, a annoncé aujourd'hui la nomination de Moustapha Thiam en tant que nouveau directeur général de ses opérations au Sénégal.

Selon un communiqué de presse, Moustapha Thiam supervisera toutes les activités de Lekela au Sénégal, y compris l'exploitation du parc éolien de Taïba Ndiaye (Petn) de 158,7 MW - le premier parc éolien à grande échelle construit en Afrique de l'Ouest.

«Moustapha Thiam rejoint Lekela avec une solide connaissance de l'industrie électrique africaine. Entre 2013 et 2018, il a travaillé pour Aggreko, premier fournisseur mondial d'électricité temporaire, d'abord en tant que directeur des opérations pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest ainsi que d'autres territoires, puis en tant que maître d'ouvrage régional pour le Mali, la Mauritanie et la Sierra Leone », renseigne la même source.

Au cours de sa carrière, il a également occupé des postes dans la production d'énergie, des postes dans l'ingénierie et l'électricité pour des sociétés telles que Siemens, Procter and Gamble et Samsung.

En plus de superviser le Petn, Moustapha Thiam soutiendra les travaux de développement en cours sur un potentiel système de stockage de batteries à côté du parc éolien du Petn.

« Moustapha Thiam nous rejoint à un moment clé pour Lekela au Sénégal. Le Petn est sur le point de produire de l'énergie pour les 20 prochaines années et les travaux sont également bien avancés sur nos plans pour développer le stockage par batterie à ses côtés. », a déclaré Chris Antonopoulos, directeur général de Lekela. « Tout cela contribue à notre vision de fournir une énergie propre et fiable qui permet une forte croissance économique dans les pays africains. Et de le faire tout en devenant des membres productifs et à long terme des communautés où nous construisons nos parcs éoliens. C'est un plaisir d'accueillir Moustapha avec son expérience dans le secteur électrique africain acquise au fil de nombreuses années. »

« J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le développement du Parc Eolien Taïba Ndiaye au cours des dernières années. C'est un symbole fort de ce qui peut être réalisé grâce à une vision partagée et à un partenariat étroit entre les gouvernements, les services publics et les entreprises privées comme Lekela. Je suis ravi d'être ici et j'ai hâte d'aider la prochaine étape du développement de Lekela ici au Sénégal. », a ajouté Moustapha Thiam, directeur général de Lekela Sénégal.

Moustapha Thiam remplace l'ancien directeur général Massaer Cissé, qui a quitté Lekela après trois ans dans l'entreprise. Lekela est une entreprise de fourniture d'énergie renouvelable qui réalise des projets à l'échelle industrielle permettant de fournir une énergie propre et indispensable aux communautés en Afrique.