Cote d'Ivoire: ART martial - Bamba Cheick Daniel immortalisé par l'Auc-Taekwondo

Depuis le 9 octobre, le dojang du campus de Cocody (la salle des sports dédiée aux arts martiaux) offert par le Président Houphouët-Boigny, en 1982 porte le nom de Me Bamba Cheick Daniel.

A travers ce geste, le bureau central du plus grand club omnisports du pays rend immortel dans la mémoire des hommes le préfet hors grade, ancien ministre de l'Administration du territoire, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo et actuel directeur général de l'Agence foncière rurale (Afor).

La salle qui porte désormais son nom n'aurait peut-être jamais existé si le « fou » de taekwondo, Bamba Cheick Daniel, n'avait pas insisté pour que cette discipline participe à ce défilé, en présence du Président Félix Houphouët-Boigny.

« En effet, c'est après nos démonstrations que le Président Houphouët-Boigny, séduit, a envoyé un émissaire me proposer une récompense pécuniaire. J'aurais pu accepter 5 ou 10 millions de FCfa à l'époque, mais en lieu et place, j'ai demandé une salle d'entraînement, celle qui nous accueille aujourd'hui », se souvient le président Bamba Cheick Daniel, qui a traduit toute sa gratitude à la jeune génération de dirigeants qui a décidé de lui rendre hommage.

« Contrairement à ce que certaines personnes peuvent faire croire, l'idée est venue de mon comité directeur et moi-même. Nous sommes certes jeunes mais nous avons pris le soin de connaître notre histoire et nous le répétons encore haut et fort : c'est grâce à vous que cette salle existe et elle ne peut porter que votre illustre nom : Me Bamba Cheick Daniel dit Odane », a insisté Balla Coulibaly, avant de dévoiler l'écriteau assorti d'une photo de l'homme à l'honneur, juste en haut de l'entrée principale.

Plusieurs personnalités dont le maire de Cocody, Jean-Marc Yacé, des amis et anciens de l'Auc au nombre desquels le Pr Alain Attia, Dr Camille Anoma, Fétigué Ouattara, Marthe Kacou, Pr Karou, Sangaré Sangson, Chérif Adams, tous n'ont pas voulu se faire conter l'événement.

« Bamba Cheick Daniel est le père fondateur de l'Auc-Taekwondo. Il est le fondateur de l'Union des disciplines martiales universitaires. Il est celui qui a convaincu le Président Félix Houphouët-Boigny d'octroyer une salle pour les arts martiaux à l'Abidjan université club. Pour tous ses bienfaits, pour son histoire avec l'Auc, pour le soutien constant qu'il nous apporte, nous avons décidé avec l'accord de nos anciens, de baptiser cette salle du nom de Me Bamba Cheick Daniel. Nous avons tenu à lui rendre cet hommage pendant qu'il est encore président de la Fédération ivoirienne de taekwondo parce que son œuvre et ses actions méritent d'être reconnues et sues de tous », a expliqué le président central de l'Auc, Balla Coulibaly.

La fête dénommée Festival des arts martiaux parrainée par le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yacé, un féru des arts martiaux, a commencé tôt le matin par la mise en place, suivi du défilé des différentes écoles d'arts martiaux pratiqués sur le campus. C'est peu avant 11h que le président Bamba Cheick Daniel a fait son entrée sur le site universitaire paré de ses habits de fête. Bamba cheick Daniel a eu droit à une haie d'honneur à son arrivée. Ensuite, il a assisté avec le beau public présent à une série de démonstrations des arts martiaux présents, notamment Karaté Shotokan, Kung-fu, Vovinam Viet-Vo Dao, Muy Thai, Taekwondo...

Pour donner un cachet spécial à la cérémonie, la légende du taekwondo universitaire a exécuté un poomsae supérieur dans une belle synergie de mouvements, avec le maire Jean-Marc Yacé, Chérif Adama, Dr Serge Koffi, Dakro Paul, Guéi Vincent, Coulibaly Aboubacar, Koffi Jonas.