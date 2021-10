Afrique: Lutte contre les sécheresses au Sénégal - Des organisations humanitaires souscrivent à une police d'assurance

Un réseau mondial d'organisations humanitaires incluant Catholic relief services, Save the Children, Action contre la faim, Plan, Oxfam et World Vision a souscrit à une police d'assurance contre les risques climatiques qui protégera jusqu'à 160 000 personnes contre les effets des sécheresses au Sénégal.

Selon un communiqué de presse, cette police, l'une des premières de ce genre, permettra aux organisations humanitaires d'apporter une aide cruciale aux Sénégalais dès qu'une sécheresse sera prévue, contribuant ainsi à éviter la famine.

«La police de 1,5 millions de dollars souscrite par Start Network, un réseau mondial regroupant plus de 50 organisations humanitaires, et fournie par la Mutuelle panafricaine de gestion des risques de catastrophes, repose sur une assurance dite « paramétrique ». Cela signifie qu'elle verse une indemnité avant une crise, sur la base de seuils de déclenchement scientifiques convenus à l'avance (p. ex. des données concernant les précipitations). Contrairement au modèle actuel, dans lequel les organisations humanitaires ne reçoivent des fonds qu'après qu'une crise ait frappé, elle permet aux organisations de prévoir et d'atténuer les pires effets d'une sécheresse », explique-t-on.

Une police similaire avait été souscrite pour la saison agricole 2019/2020 et le versement d'une indemnité de 10,6 millions de dollars a permis de venir en aide à plus de 300 000 personnes. En 2020, l'indemnité a permis aux familles de protéger leurs bétails et leurs autres biens précieux, et leur a évité de recourir à des « stratégies d'adaptation négatives », comme sauter des repas ou envoyer les enfants travailler au lieu d'aller à l'école. La nouvelle police annoncée aujourd'hui vient en complément à celle souscrite par le gouvernement sénégalais, afin de protéger le plus de personnes possibles, soit au total plus de 500 000 personnes.

«Nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec la Mutuelle panafricaine de gestion des risques de catastrophes pour offrir cette protection aux populations sénégalaises à risque au cours de la prochaine sécheresse. La lenteur du financement de l'aide est l'un des principaux problèmes structurels dans les initiatives de réponse aux catastrophes.», a déclaré Christina Bennett, directrice de Start Network.

«Nous n'avons cessé de prouver que la couverture des assurances paramétriques constitue un outil précieux pour protéger les vies et les moyens de subsistance des communautés vulnérables face aux aléas naturels. Nous nous réjouissons que notre collaboration avec des partenaires tels que Start Network aide le Sénégal et d'autres pays à accéder à une couverture des risques élargie, qui va au-delà de celle à laquelle ils ont souscrit.», a indiqué Lesley Ndlovu, directeur de la filiale financière de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques de catastrophes (Arc Limited).