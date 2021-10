Afrique: Turquie - Recep Tayyip Erdoğan entame une nouvelle tournée africaine

Après l'Algérie, le Sénégal et la Gambie où il s'était rendu en début d'année, le président turc est de nouveau attendu, à partir du 20 octobre, au Togo, au Nigeria et en Angola où il rencontrera respectivement ses homologues Faure Gnassingbé, Muhammadu Buhari et João Lourenço.

A Lomé, première étape de sa tournée, Recep Tayyip Erdoğan avait déjà dépêché, depuis avril, une ambassadrice avec l'ouverture d'une ambassade. Les deux pays entretiennent depuis quelques temps d'excellentes relations d'amitié et étudient également l'option d'une liaison aérienne directe entre leurs deux capitales, en dehors des accords qui les lient sur les plans économique, militaire et de l'éducation.

Notons que le président turc implique de plus en plus son pays en Afrique, intensifiant ses échanges diplomatiques et économiques avec le continent. Il est annoncé, en exemple, la signature prochaine de trois accords avec le Nigeria, première économie d'Afrique et partenaire commercial principal d'Ankara en Afrique subsaharienne, portant sur les hydrocarbures, l'énergie et la métallurgie. Le volume commercial entre les deux pays a atteint la barre de deux milliards de dollars à la fin de 2020, selon le ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez.

En ce qui concerne l'Angola, le président turc avait indiqué son intention de porter les échanges commerciaux à cinq cents millions de dollars. « Nos échanges commerciaux avec l'Angola représentent 176 millions de dollars américains, c'est largement insuffisant », avait déclaré Recep Tayyip Erdoğan qui recevait son homologue angolais, João Lourenço, en juillet dernier.