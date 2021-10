Madagascar: Basketball - N1A - MB2ALL et COSPN renouent avec le titre

Le pouvoir change de main cette année. La fin de règne a sonné pour les inamovibles champions qui sont l'ASCUT et le GNBC. Le MB2ALL et le COSPN ont pris leur place en raflant le titre.

Le sommet national de basketball N1A a connu son dénouement hier au palais des sports de Mahamasina. MB2ALL chez les dames et COSPN chez les hommes ont ravi le titre de champion de Madagascar. Coté dames, les joueuses de Mb2all sont restées invaincues durant cette deuxième phase finale et c'est logique et méritant si le titre de champion de Madagascar leur revient. Les basketteuses de MB2ALLont annoncé la couleur dès l'entame du match. La bande à Muriel et Monique a accéléré le match et asphyxie les joueuses de SBBC Boeny.

À la fin du premier quart temps, les joueuses de MB2ALL mènent largement de 19-9. Au deuxième quart temps, les joueuses de SBBC changent de tactique et font entrer Faneva, petite en taille mais très haute techniquement. Elle dirige et gère la balle au milieu du terrain. Linda et Sambatra de SBBC marquent à chaque tir et les joueuses de MB2ALL commencent à perdre leurs agilités. À la fin du deuxième quart temps, le score est de 33-25 en faveur des joueuses issues de la région Analamanga. Au début du troisième quart temps, SBBC accélère le jeu et durcit le match en pressant très haut.

Les joueuses de MB2ALL paniquent et ratent à chaque tentative. Les joueuses de Soma Beach basketball club de Boeny ont tiré profit de la baisse de régime des basketteuses de MB2ALL et le score final avant la pause est de 47-47. À la reprise, les joueuses de SBBC mènent pour la première fois au score. Les supporteurs de Soma Beach basketball club de Boeny scandent leur nom et poussent. Le suspense est total et à trois minutes de la fin du quatrième quart temps, le score est de 61-63 en faveur de SBBC. C'est à ce moment de monney time que Monique et Chanti ont montré l'importance en marquant à chaque tir. Les joueuses de MB2ALL mènent et terminent le match sur le score de 71-69.

Finale intense

À l'issue d'une finale masculine très intense et physique, les joueurs du Club omnisports de la police nationale ont dominé SEBAM sur le score de 57-50. Dès l'entame du match, les joueurs de la police nationale maîtrisent le match et mènent sur le score de 12-8. Au deuxième quart temps, les joueurs de Boeny haussent le niveau de leur jeu et ne ratent à chaque lancer franc. Lomario le meneur très technique de SEBAM poussé par les supporteurs acquis à sa cause marque à chaque tentative et SEBAM mène de 23-22 à la fin du deuxième quart temps. Le tableau électronique affiche le score de 35-32 en faveur de COSPN à la fin du troisième quart temps. Le match est très fermé au début jusqu'à la fin du quatrième quart temps. Le score final est de 57-50 pour COSPN. Durant cette deuxième phase et phase finale 2021, les basketteurs du Club omnisports de la police nationale n'ont connu qu'une seule dé- faite. La bande à Bila et Livio renoue avec le titre et mérite l'appellation de « champion de Madagascar 2021 »