Afrique de l'Ouest: Greenpeace demande l'arrêt de l'industrie de la farine et de l'huile de poisson

Des militants du Rainbow Warrior, navire de Greenpeace, ont intercepté dans la Manche un navire-citerne transportant de l'huile de poisson provenant d'Afrique de l'Ouest, alors que des investigations de Greenpeace Afrique révèlent de nouvelles données commerciales montrant que l'industrie de la farine et de l'huile de poisson s'est développée à un rythme alarmant dans la région pendant la pandémie de Covid-19.

«Il s'agit de grandes entreprises qui dépouillent nos océans et privent nos communautés de pêcheurs et de femmes transformatrices de poissons de leurs moyens de subsistance. Les avis scientifiques sont clairs, il sera bientôt trop tard. Ces entreprises doivent arrêter maintenant », a déclaré le Dr Aliou Ba, responsable de la campagne Océans pour Greenpeace Afrique. Dans un communiqué de presse, Greenpeace demande aux importateurs et aux gouvernements de la région d'agir pour mettre fin à ce commerce nuisible.

Selon cette organisation, chaque année, plus d'un demi-million de tonnes de poissons sont pêchés dans les eaux d'Afrique de l'Ouest pour être transformés en farine et en huile de poisson afin de nourrir les poissons d'élevage, le bétail et les animaux domestiques en Asie et en Europe, selon un précédent rapport de Greenpeace Afrique et Changing Markets. «Cette quantité de poisson suffirait à nourrir 33 millions de personnes dans une région sujette à une importante insécurité alimentaire, et où les prix du poisson ont grimpé en flèche dans de nombreuses localités, alors que les populations de poissons sont en chute libre, selon le même rapport.

Les chiffres publiés par Greenpeace Afrique indiquent que pour la seule Mauritanie, les exportations de farine de poisson ont augmenté de 16% en 2020, et que les exportations d'huile de poisson vers l'Union européenne ont quant à elles augmenté de 6% la même année », fait savoir Greenpeace. Greenpeace demande aux importateurs de farine et d'huile de poisson de cesser de s'approvisionner en Afrique de l'Ouest. En outre, les représentants des communautés locales demandent aux gouvernements de la région d'interdire l'utilisation de poissons propres à la consommation humaine pour la production d'alimentation animale, et de mettre en place une gestion régionale efficace des ressources en petits poissons pélagiques.