Madagascar: Circulation - La route nationale 2 coupée

Vers 10h hier, un camion semi-remorque a vu se briser son « ballon » en plein tournant et en pente.

Un ballon ou coussin gonflable de suspension d'air est indiqué comme servant à offrir un confort de conduite et une stabilité pour le transport de charges lourdes. Le gros véhicule a alors effectué une marche-arrière avant de s'arrêter complètement, la tête dans le tournant en pente et sa remorque en bas. Le camion est ainsi laissé en forme U en pleine chaussée. La panne s'est passée du côté d'Ankarefo, à Fiadanana Sud, à environ 90km, entre Marozevo et Moramanga.

La circulation est ainsi impossible pour les camions et les semi-remorques. Vers 14h, des usagers de cette route nationale reliant la capitale au grand port de l'Est racontent que les queues s'étalent sur près de 4km de chaque côté, vers Toamasina et au sens retour vers Antananarivo.

A 19h hier, le camion n'est toujours pas sorti d'affaire et la route reste coupée. « Je ne pense pas que le camion puisse s'en sortir rapidement. D'autres camionneurs ont essayé de le tirer mais en vain. L'unique solution reste le remplacement de la pièce, qu'il faudra chercher dans la capitale » raconte un voyageur en route vers Toamasina. Les 4X4, les mini-bus Sprinter et les voitures légères peuvent con tourner le camion en empruntant une déviation. Par ailleurs, des travaux de réhabilitation sont rapportés se tenir sur la route d'Andasibe aux environs de « Lasy vegasy», à Brickaville et à l'entrée de Toamasina.