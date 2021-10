Ile Maurice: Météo - Temps pourri

«Radar imagery not available due to technical problem». C'est le bandeau qui défilait sur le site de météo Maurice en ce lundi 11 octobre. Toujours est-il que, selon le communiqué émis par la station de Vacoas ce matin, des nuages associés à la ligne d'instabilité venant de l'Est continuent à influencer le temps.

Nuages et averses seront plus fréquents sur la partie est de l'île et sur les hauteurs. Par ailleurs, une perturbation tropicale qui se trouve à 1 000 km au Nord-Est influence le temps dans la région depuis le week-end. Ce premier système tropical ne va pas s'intensifier. L'approche de ce système favorise toutefois un temps humide et instable.

Météo Maurice prévoit de la pluie jusqu'à demain matin.

Des poches de brouillard sont aussi attendues dans certaines régions.La température maximale variera de 22 à 24 0C sur le plateau central et de 27 à 30 0C sur le littoral.