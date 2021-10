Namibie: Bobby Samarie « Ils nous ont mangés tactiquement »

Bobby Samarie, le sélectionneur de la Namibie est revenu sur la défaite (4-1) contre le Sénégal avant de rassurer que les Brave Warriors prendront leur revanche à Orlando Stadium mardi.

Après la lourde défaite face aux Lions de la Téranga lors de la 3è journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, Bobby Samarie reste confiant. Il donne d'ailleurs rendez-vous mardi prochain à Orlando Stadium de Johannesburg pour le match retour.

Le patron des Warriors estime que ses protégés dicteront leur loi à Johannesburg pour prendre leur revanche.

« Nous avons commencé très lentement et nous leur avons permis de marquer deux buts en première mi-temps. Ils nous ont mangés tactiquement et ils ont dominé sur leur gauche et nous avons mis du temps à nous installer avec quelques corrections pour la seconde mi-temps. Nous aurions pu terminer 4-3, car nous avons eu nos chances aussi dans ce match. Le football, c'est la passion que nous avons pour le jeu et c'est cette passion qui nous pousse à nous battre », a confié Samarie dans les lignes du Senego avant de poursuivre.

« Bien que nous ayons continué à faire des erreurs, nous avons montré des progrès avec notre vitesse avec Deon Hotto, Peter Shalulile et Willy Stephanus, qui sont venus et ont amélioré notre jeu. Nous devons également être plus physiques dans le deuxième match », a ajouté le technicien namibien.