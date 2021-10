Congo-Kinshasa: Les précisions sur la blessure de Chancel Mbemba

Sorti sur blessure lors de la défaite de la RDC à Madagascar, Chancel Mbemba a donné de ses nouvelles. Le joueur s'est voulu rassurant.

Remplacé au cours du match face à Madagascar après avoir subit une blessure au tibia, Chancel Mbemba aura besoin de deux semaines pour se rétablir. Ce lundi sur son compte twitter, le joueur de Porto a tenu à rassurer sur son état de santé.

«Comme vous l'avez vu hier, je suis sorti sur blessure. J'ai été pris en charge et recousu directement. La blessure n'est pas profonde. Je reviendrai plus fort pour l'équipe avec l'aide de Dieu. Merci à tous pour vos messages. On est ensemble et on ne lâchera pas», a-t-il écrit.

En rappel, les Léopards ont été battus (1-0) par Madagascar et ont manqué l'occasion de prendre les commandes du groupe.