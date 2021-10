Congo-Kinshasa: Situation politique au Kongo Central - La ministre d'Etat à la Justice a échangé avec les femmes de la société civile

La province de Kongo Central est en pleines turbulences politiques. Le poste de gouverneur est à pourvoir. C'est pour raison que un groupe de femmes de la société civile de cette province au cabinet de la Justice et de Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, le vendredi 08 octobre 2021.

Annie Thérèse Mbadu, coordinatrice de l'Espace Femme du Kongo Central a au sortir de l'audience déclaré que «la ministre d'Etat est dans la lutte comme nous pour la promotion du leadership féminin». Raison pour laquelle, elles sont venues écouter ses conseils par rapport à leur province qui a un poste vide après la déchéance du gouverneur Atou Matubuana.

«Nous avons voulu qu'elle soit des nôtres dans la mobilisation des femmes. Le souhait est que les femmes puissent se lever comme candidates à ce poste. Nous avons commencé la sensibilisation depuis que nous étions dans la province du Kongo Central puisque nous sommes arrivés à Kinshasa mardi. Nous avons souhaité qu'elle nous accompagne dans notre plaidoyer», a-t-elle indiqué.

Car, Il y a des femmes qui se manifestent pour le poste de gouverneur de province grâce à la mobilisation qu'elles sont en train de faire.

Lutte contre la traite des personnes

C'est depuis longtemps que l'on parle du trafic des êtres humains ainsi que des organes dans le monde. C'est dans ce cadre que la ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese a, au cours d'une audience, échangé avec la Coordonnatrice de l'Agence pour la Prévention et la Lutte contre la Traite des Personnes (APLTP), Cécile Rébecca Meta Kasanda. La seconde audience était accordée à l'ambassadeur de Belgique John Indekeu. C'était le jeudi 7 octobre 2021.

Après échange avec la ministre, Cécile Rebecca Meta a indiqué que l'objectif de sa mission était de parler avec elle des questions spécifiques de son organisation d'une part, mais aussi, lui transmettre le message de son homologue du Maroc au sujet de la formation des magistrats de la Rdc sur la traite des personnes et d'autres thématiques qu'elle pourra juger utiles pour renforcer les capacités des magistrats.

Il y a des parents qui envoient les enfants faire la prostitution pour recevoir des miettes. Ces enfants sont exposés à des maladies, des malformations. Il y a aussi le travail forcé qui se pratique dans les mines et les groupes armés. Il y a également la mendicité tout au long du boulevard.

Selon elle, la traite des personnes est très présente au Congo. Ses contacts avec la population prouvent à suffisance que la traite existe.

La coordonnatrice de l'APLTP a martelé qu'il y a des Congolais qui ont quitté notre pays pour l'Europe en passant par le Maroc. «J'ai vu ces Congolais. Ils étaient exploités dans les champs. Maintenant, le Maroc a pris une décision qui est salutaire pour eux. On leur a donné les papiers de séjour et les permis de travail. N'eut été cela, les Congolais, tous partaient pour l'Europe puisque le Maroc est à 15 Km de l'Espagne. «A Tanger, je suis allée voir là où nos sœurs et frères traversaient en pirogues en canots pneumatiques. J'ai parlé avec ceux qui ont échoué en mer et qui ont perdu leurs membres de famille en mer. D'autres ont été repêchés. Ils vivent au Maroc, ils travaillent et refusent de rentrer au pays. Mais il en a qui sont encore exploités», a-t-elle indiqué.

Les relations entre la RDC et la Belgique sont au beau fixe

L'ambassadeur de Belgique a fait savoir à la presse que sa présence dans ses installations du ministère de la Justice, avait pour objectif de parler de la coopération judiciaire entre la RDC et son pays, qui ont plusieurs projets en commun. Il était important d'échanger, de faire l'état des lieux. L'ambassadeur a, en outre souligné que plusieurs contacts entre les différentes instances belges et congolaises, ont pris et continuent. «Nous espérons qu'avec l'approbation des projets de lois par rapport à la ratification du traité bilatéral en matière d'entraide judiciaire, nous pourrions fournir ce cadre. Nous nous félicitons de cette approbation des projets des lois. Nous espérons que qu'ils soient vite transférés au Parlement pour être ratifiés et qu'ils puissent entrer en vigueur » a conclu l'ambassadeur de Belgique John Indekeu.