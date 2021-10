Ile Maurice: Construction - Le soutien pour l'acquisition d'un logement «rassurant» malgré les augmentations

La tendance à la hausse du prix des matériaux de construction inquiète toujours. Cela, malgré l'intervention du ministère du Commerce qui a poussé les importateurs de ciment à réduire leurs prix. Cependant, cette hausse de prix affecte aussi les autres matériaux de construction importés et l'affaire risque de se corser, considérant la hausse fulgurante du prix des carburants sur le marché mondial.

Dans ce contexte, les mesures budgétaires encourageant l'achat d'un logement tombent à pic. On retrouve le Home Ownership Scheme et le Home Loan Payment Scheme qui assurent dans le premier cas qu'un particulier qui achète une maison, un appartement ou un terrain pour y construire sa résidence au cours de l'année fiscale 2021-2022 puisse bénéficier d'un remboursement de 5 % du coût de la propriété, jusqu'à un maximum de Rs 500 000 ; et de même pour ceux ayant contracté un prêt bancaire pour construire leur maison. Il est à savoir que 25 demandes ont été reçues pour les mois d'août et de septembre sous le Home Loan Payment Scheme et 678 demandes ont été enregistrées pour la même période sous le Home Ownership Scheme, selon l'Economic Development Board(EDB).

Les loyers augmentent

Quid de l'impact de ces mesures ? «La mesure budgétaire relative au 5 % de cash-back sur l'achat d'un bien immobilier ou sur une construction aura certainement une influence positive sur la demande des prêts immobiliers. L'acquisition d'un bien immobilier est une étape marquante et décisive dans la vie d'un individu ou d'une famille et les engage financièrement à moyen ou long terme. Cette aide viendra définitivement soutenir les emprunteurs dans la réalisation de leurs projets», explique Bhavya Shah, Head of Personal Financial Services de Bank One.

Selon lui, on ne note pas de baisse conséquente dans les demandes de prêts bancaires pour le logement à cause des hausses de prix des matériaux de construction. «Nous sommes heureux de constater qu'il y a une demande soutenue des clients pour les prêts immobiliers qui se rapproche de celle de la période pre-Covid. Cette situation peut s'expliquer par le fait qu'acquérir une résidence reste une priorité pour les Mauriciens et aussi que Bank One s'est positionnée au cours de ces dernières années comme une référence en matière de prêts immobiliers avec une offre très compétitive.»

Dans cette optique, Bank One s'est associée à la Vallée de Ferney et s'engage à préserver notre forêt endémique. À travers l'Eco Home Loan, pour chaque emprunt immobilier contracté auprès de la Bank One jusqu'au 31 décembre 2021, une plante endémique est mise en terre à la Vallée de Ferney.

Le logement et l'immobilier de manière générale est au centre des préoccupations dans bien d'autres destinations, à l'instar de l'Europe. Selon les recoupements de BFMTV, dans la zone euro, le prix des maisons et appartements a augmenté de 6,2 % au premier trimestre et les loyers augmentent mais moins rapidement.

La situation au niveau international mérite donc qu'on s'y intéresse de près, étant donné qu'il y aurait bien des répercussions au niveau local.