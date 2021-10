Afrique: Première victoire pour le Gabon, le Cameroun vainqueur à l'extérieur

Les Lions Indomptables du Cameroun ont réussi à ramener les trois points de la victoire à l'extérieur (1-0) face au Mozambique de Horacio Goncalves lors des qualifications de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

Les Camerounais qui occupent provisoirement la première place du groupe D avec neuf unités, se sont heurtés à une défense solide en première période.

Ils ont dû attendre la seconde période pour se libérer et obtenir l'avantage au tableau d'affichage.

Michael Ngadeu-Ngadjui inscrit l'unique but de la rencontre (68'), permettant aux poulains d' Antonio Conceicao de réaliser leur troisième victoire en quatre rencontres et rester dans la course à la qualification pour le mondial Qatari en 2022.

Dans l'autre match de l'après-midi, le Gabon de Patrice Neveu a obtenu sa première victoire. Les gabonais se sont imposés à domicile (2-0) devant l'Angola dans un match très serré.

Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont entamé la rencontre avec comme unique objectif se relancer dans la course à la qualification, mais ont raté plusieurs occasions devant la défense angolaise.

Il aura fallu attendre la 74' de jeu pour voir l'ouverture du score par le buteur maison gabonais, Aubameyang qui conclut un joli travail collectif.

Après ce but, les locaux haussent encore plus le rythme jusqu'à doubler la marque à quelques secondes de la fin de la rencontre. To Carneiro marque contre son camp, et permet au Gabon de sceller la victoire (2-0). Une victoire qui permet aux poulains de Patrice Neveu d'occuper la troisième position du groupe F, avec quatre points avant la rencontre Libye vs. Egypte.