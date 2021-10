Congo-Brazzaville: Foire aux plants - 180 000 pépinières exposées cette année

La cinquième édition du grand marché des espèces forestières, fruitières, ornementales, médicinales et des produits forestiers non ligneux se tient à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie (Niari), Oyo (Cuvette) et Kinkala(Pool). Au moins soixante mille visiteurs sont attendus pour cette édition.

Le coup d'envoi de la Foire aux plants a été donné le 11 octobre, à Brazzaville, par la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, en présence de ses collègues Jacqueline Lydia Mikolo chargée des Petites et moyennes entreprises, de l'Artisanat et du Secteur informel; Hugues Ngouélondélé chargé de la Jeunesse et des Sports et de l'Éducation civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi; et Antoine Nicéphore Thomas Fylla Saint-Eudes chargé du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé.

Au total, 155 250 pépinières sont présentées dans le site de Brazzaville, dont 119 espèces végétales composées de 10 aromatiques, 26 espèces forestières, 56 espèces fruitières, 14 plants médicinaux et 12 plants ornementaux. L'on y trouve également des produits forestiers non ligneux tels que le miel, le Gnetum sp. ou coco et les huiles essentielles d'Eucalyptus citriodora et de citronnelle.

Cette foire est avant tout un rendez-vous de « mains vertes », d'après François Mankessi, un des animateurs du marché, permettant aux quarante exposants de se rencontrer et d'échanger des idées ainsi que des bonnes pratiques autour des plants et de faire la promotion de leurs produits verts. Plusieurs activités éducatives et commerciales sont prévues durant les cinquante jours d'exposition-vente de divers plants ; des conférences autour de la problématique de la production des plants ; des visites guidées au profit des élèves et étudiants ; des démonstrations des techniques de production des plants forestiers et fruitiers, etc.

« J'achète mon plant de qualité à la foire pour contribuer aux efforts de création de puits de carbone. J'achète mon plant et je participe à la journée nationale de l'arbre », c'est le thème de l'édition 2021 de la foire aux plants. Pour la ministre de l'Économie forestière, cette thématique interpelle sur la nécessité de créer de puits de carbone et de promouvoir l'afforestation.

« Le planting des arbres forestiers et fruitiers constitue indéniablement une activité économique aux bénéfices multiples, dès lors qu'il procure à terme des revenus substantiels, notamment à travers la vente des produits qui en seront issus ainsi que les crédits carbone générés par ces plantations », a souligné Rosalie Matondo, saluant l'avancement d'autres projets d'afforestation avec le concours des partenaires au développement.

Des résultats satisfaisants

À noter que cette foire se tient jusqu'au 30 novembre. Les résultats des précédentes éditions ont été jugés satisfaisants. Depuis sa première édition, en 2017, la foire aux plants a occasionné la vente de 54 668 plants pour un chiffre d'affaires estimé à 68 712 700 F CFA. Ce chiffre estimé à 5 023 900 F CFA à la première édition est passé à 16 886 200 F CFA à la deuxième, puis à 23 944 500 F CFA à la troisième édition avant de fléchir à 22 858 100 F CFA, à la quatrième édition en raison notamment de la crise sanitaire.

En termes de visites, les éditions de la foire ont accueilli 25 986 visiteurs. Le nombre de visiteurs qui avait atteint 10 299, à la troisième édition, est descendu à 7402 pour les raisons de la pandémie et de crise économique.