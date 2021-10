Congo-Brazzaville: Election à la Fécojuself - Serge Blanchard Oba et Guy Venceslas Ngomba disqualifiés de la course

Le collectif des cadres, grands-maîtres, candidats et la majorité des membres du corps électoral des deux parties ont rendu publique une déclaration, le 10 octobre, dans laquelle ils interdisent à René Serge Blanchard Oba et Guy Venceslas Ngomba de postuler aux différents postes de la Fédération congolaise de jujitsu et self défense (Fécojuself). Une manière selon ce collectif de mettre fin au conflit et promouvoir les nouveaux cadres.

« Nous, collectif des cadres, grands-maîtres, candidats et la majorité des membres du corps électoral des deux parties décidons : les candidats Guy Ngomba Venceslas et René Serge Blanchard Oba sont disqualifiés de la course à la tête de la Fécojuself pour manque d'éthique sportive et non-respect du code moral, trouble et agitation lors des assemblées générales électives organisées par le ministère des Sports et le Comité olympique du 20 novembre, 18 décembre 2020 et du 2 septembre 2021 », rapporte la déclaration.

Les pratiquants de ce sport de combat estiment que toute contestation qui n'obéit pas à la règle de la majorité des membres composant le corps électoral est nulle et de nul effet. Le collectif est chargé, à en croire la déclaration, de rencontrer les partenaires de la Fécojuself dont le Comité olympique et le ministère des Sports, afin de trouver rapidement la solution à la sortie de crise.

Ce collectif ajoute que toute personne non reconnue comme pratiquante du jujitsu est strictement interdite de parler de cette discipline sans y être invitée par le prochain bureau fédéral. Il précise que toutes les candidatures précédentes au sein de la Fécojuself sont annulées. « Afin de permettre à la Fécoju-self de sortir de la crise, les candidatures éligibles sont celles proposées par le collectif. Les préliminaires seront organisés afin de sortir un bureau d'union fédérale ; Il est strictement interdit à toute personne non jujitsuka de faire partie du bureau exécutif fédéral », complète le document.

Les membres de ce collectif trouvent, en effet, le fondement de leur déclaration suite à plusieurs maux qui continuent de miner ce sport de combat. Ils pensent que vu les conflits qui règnent au sein de la Fécojuself depuis fin 2017, le report à trois reprises des assemblées générales électives du 20 novembre, 18 décembre 2020 et du 2 septembre 2021 puis les graves tensions qui existent, le manque d'éthique sportive et de respect du code moral des candidats à la tête de la fédération, il était temps de privilégier l'art au détriment des individus.

Notons que ce collectif est composé des anciens partisans des deux protagonistes de la Fécojuself. Il s'agit, entre autres, des maîtres Hervé Galebaye, Ndila Brice Baltazar, Kimbatsa Duron, Arnold Nde, Manassé Ngangoué, Alban Toutoum et Draiche Boussiengue.