Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - V.Club renverse Maniema Union, Rangers bat JSK, Lupopo bute sur Blessing

Quatre matches de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) se sont joués le week-end dernier, en dépit de la trêve internationale sur le continent avec les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, avec notamment la défaite de la République démocratique du Congo à Antananarivo.

Le 9 octobre au stade des Martyrs de Kinshasa, V.Club, auréolé de sa réhabilitation en qualité de champion du Congo par le Tribunal arbitral du sport sur l'affaire du joueur Matutala, a battu Maniema Union, au terme d'une partie épique, en match de la quatrième journée. Fabrice Ngaba a d'abord ouvert la marque à la 40e mn pour les joueurs venus de Kindu, coachés pour cette partie par l'entraîneur adjoint Guy Lusadisu, à l'absence du principal Dauda Lupembe, retenu en sélection. Mais les poulains du technicien français, Dominique Cionci, ont égalisé à la 70e mn par Obed Mayamba. Eric Kabwe a ensuite inscrit le second but de la victoire à la 74e mn, d'une frappe de l'intérieur du pied après un service de Glody Lilepo Makabi. V.Club, dirigé par Bestine Kazadi, totalise 7 points après trois matches, alors que Maniema Union compte 6 points, enregistrant du reste sa première défaite de la saison.

De son côté, l'Académie club Rangers a eu raison de la Jeunesse sportive de Kinshasa (JSK) par un but à zéro, grâce à une réalisation de Tshitenge Lusala à la 16e mn, en match de la cinquième journée. Coaché par Chico Mukeba, Rangers compte 3 points pour deux matches disputés, alors que la JSK aligne deux défaites de suite après celle contre Maniema Union au match précédent.

Le 10 octobre par contre, au stade Dominique-Diur de Kolwezi, la formation locale de Blessing FC, qui vient d'engager un nouvel entraîneur en la personne d'Yves Diba Ilunga, et le FC Saint-Eloi Lupopo ont été à forces égales d'un but partout. A son arrivée, l'ancien joueur de Lupopo, Scom Mikishi de Lubumbashi, et de V.Club de Kinshasa avant de s'expatrier en Asie, a déclaré : « Je suis très content de retrouver le banc d'une grande équipe qui joue au niveau de la Linafoot D1. C'était mon ambition depuis que je suis jeune. Je dois me concentrer sur mes nouvelles fonctions avec beaucoup de joie et de la détermination pour grandir. Je ne fais jamais rien au hasard dans ma vie. Je fais toujours des choses avec ambition ».

La réception de Lupopo à Kolwezi a été donc son baptême de feu, d'autant plus que les Cheminots de Lubumbashi effectuent un début de saison très prometteur. Et leur buteur actuel, l'attaquant Dark Kabangu Kadima, a sonné la cloche avec l'ouverture du score à la 13e mn, trompant le gardien de but Armand Latoleya de Benis du Lualaba. Les joueurs d'Yves Diba ont ensuite fait le siège des « Viets » jusqu'à obtenir l'égalisation à la 78e mn par Sams Samangwa. Lupopo compte 7 points en trois matches, alors que Blessing engrange 5 points en cinq matches.

Don Bosco échappe à une première défaite...

Au stade Kikula de Likasi, le CS Don Bosco, entraîné par Eric Tshibasu, a évité de justesse sa première défaite de la saison, face à la formation locale d'US Panda. Le score de cette partie a été d'un but partout, les deux buts étant inscrits en seconde période. Entré à la place de Tshamala Kazumba, en début de seconde période, Jonathan Losolo a ouvert la marque pour les locaux. Les Salésiens de Lubumbashi ont égalisé dans les ultimes moments du match sur penalty transformé par le Malien Filly Traoré. Avec deux résultats nuls et trois victoires en cinq matches, Don Bosco est actuellement leader du championnat avec 11 points. US Panda a déjà trois matches nuls et une défaite, et dispose de 3 points.

Au stade de l'Unité de Goma, l'AS Dauphin Noir s'est imposé face à l'US Tshinkunku de Kananga (promu dans l'élite du football national sur fond de polémique) par un but à zéro, un service minimum mais précieux pour le club du chef-lieu de la province du Nord-Kivu. L'unique but a été l'œuvre de Jonathan Bapolisa à la 34e mn, après un travail du capitaine Linda Mtanga. C'était son premier but de la saison. L'on note le prestation de facture du gardien Jackson Lunanga qui a fait des arrêts importants, gardant sa cage inviolée en dépit des offensives des « chasseurs » du Kasaï. Dauphin Noir, après cette deuxième victoire d'affilée, compte 7 points. Tshinkunku court toujours derrière un premier succès en Ligue 1, et s'oppose mercredi à l'Etoile du Kivu à Bukavu.