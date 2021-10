Madagascar: Coupe du monde 2022 - Mission ratée des Léopards à Antananarivo

Vainqueurs à Kinshasa par deux buts à zéro au match aller, les Léopards de la République démocratique du Congo ne sont pas redescendus sur terre, à Antananarivo, piégés par les Barea de Madagascar à deux journées de la fin du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

Les Léopards ont été battus, le 10 octobre, au stade Mahamasima d'Antananarivo, par les Barea de Madagascar, en quatrième journée du groupe J des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du monde Qatar 2022. Trois jours plutôt à Kinshasa, les Malgaches s'étaient inclinés par deux buts à zéro. Aussi ont-ils été déterminés à remporter dans une partie à très forte tension qui a, d'ailleurs, fini par une petite bagarre. L'engagement physique au cours du match a laissé des traces avec la blessure du défenseur central congolais, Chancel Mbemba, sorti dès la 16e mn, après que les Congolais ont encaissé l'unique but de la partie, dès la deuxième minute de jeu, sur une frappe de Njiva Rakotoharimalala.

Pour cette rencontre, le onze de départ du sélectionneur argentin des Léopards, Hector Cuper, s'est composé de Joël Kiassumba, et en défense Mukoko Amale à droite, Glody Ngonda à gauche, Christian Luyindama et Chancel Mbemba dans l'axe. Au milieu de terrain, Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Samuel Bastien et Chadrac Akolo ont chacun tenu leurs postes, derrière la paire d'attaque composée de Dieumerci Mbokani et Cédric Bakambu. Le technicien argentin a donc reconduit son dispositif tactique de 4-4-2. On n'est donc plus au 4-3-3 qu'affectionnaient Florent Ibenge et, par moment, Christian Nsengi Biembe.

Les Congolais n'ont jamais su inquiéter vraiment les Barea malgaches au cours de cette partie, ne cadrant aucune frappe en première période, et ayant été moins incisifs en seconde période. Hector Cuper a effectué cinq changements, déjà le premier dès la 16e mn avec l'entrée en jeu du défenseur central Nathan Idumba Fasika, à la place de Chancel Mbemba sorti sur blessure. En seconde période, Ben Malango a pris la place de Dieumerci Mbokani, lui aussi blessé, à la 50e mn, Fabrice Ngoma celle de Samuel Moutoussamy. Jonathan Okita a remplacé Samuel Bastien et Jackson Muleka est monté à la place de Chadrac Akolo. Ces changements n'ont pas apporté l'effet escompté. Les Léopards ont été timorés au cours de cette partie, face aux poulains du sélectionneur Eric Rabesandratana qui ont su conserver le score, profitant aussi des ratés du côté congolais.

Cette défaite replonge les Léopards à la troisième place au classement, d'autant plus que la Tanzanie est allée s'imposer à Cotonou face au Bénin, avec le but de Msuva. Au classement, la Tanzanie reprend la tête avec 7 points, devant le Bénin, mais avec le même nombre des points. La République démocratique du Congo est donc bloquée à 5 points, après avoir offert à Madagascar ses trois premiers points. Les Léopards sont obligés de remporter les deux derniers matches décisifs pour espérer une qualification du dernier tour des éliminatoires, notamment le 12 novembre à Dar Es Salaam contre les Taifa Stars de la Tanzanie, et le 15 novembre au stade des Martyrs, à Kinshasa, contre les Ecureuils du Bénin.