Congo-Brazzaville: Infrastructures scolaires - L'école primaire de Tchimbamba rénovée

Située dans le premier arrondissement de Pointe-Noire, l'école préscolaire et primaire de Tchimbamba a été rénovée par l'association Femmes de grâce que préside Prisca Massossa. L'acte a été immortalisé par une cérémonie de remise des clefs aux responsables de cette école qui a eu lieu il y a quelques jours devant les enseignants et les parents d'élèves.

L'association Femmes de Grâce vient de donner une cure de jouvence à l'école préscolaire et primaire de Tchimbamba. Pour cette rentrée scolaire 2021-2022, les élèves ont retrouvé une autre école, bien loin de celle qu'ils ont connue l'année dernière dans un état de délabrement avancé. Aujourd'hui, cette école affiche une nouvelle image, car les bâtiments ont été repeints et sa pelouse bien tendue.

En rénovant cette structure scolaire, l'association Femmes de grâce permet non seulement aux apprenants d'évoluer dans un environnement sain, mais elle contribue également à l'essor de leur éducation. « C'est avec un grand honneur et non une fierté pour l'association Femmes de grâce que de pouvoir rénover cet équipement phare de notre arrondissement », a dit Prisca Massossa, présidente de l'association.

Visiblement satisfaits de l'initiative, les responsables de cette école mais également les parents d'élèves ont salué et encouragé la démarche de l'association Femmes de grâce, avant d'inviter d'autres à emboîter le pas.

L'engagement de l'association Femmes de grâce dans le domaine de l'éducation scolaire est réel et fondamental. Cette action vient une fois de plus consolider et réaffirmer sa volonté de vouloir aider la jeunesse congolaise dans ses études.

Créée en 2017, l'association Femme de grâce a pour objectif de venir en aide aux personnes démunies de troisième âge et aux orphelins. Avec son concept « Un enfant, un sourire », elle apporte un appui éducatif aux enfants et adolescents qui rencontrent des problèmes d'apprentissage dans leur école ou qui n'ont pas accès à l'éducation. Chaque année, cette association distribue gratuitement des kits scolaires aux enfants issus des familles démunies, une manière pour elle de contribuer et surtout de soutenir leur éducation.

Notons que l'association Femmes de grâce mène depuis sa création un combat contre toutes formes de discriminations et de violences, particulièrement faites aux femmes. Grâce à sa mixité tant sociale que culturelle, elle vise à développer la diversité culturelle, à lutter pour l'égalité des droits, à défendre les droits des femmes et à promouvoir l'égalité des chances en favorisant l'accès à l'information et en luttant contre les barrières sociales.