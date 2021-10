Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Un nouveau cas d'Ebola signalé

La branche de Goma de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB), au Nord-Kivu, a confirmé la présence du virus Ebola dans les échantillons prélevés sur un jeune enfant décédé le 6 octobre, après avoir souffert de symptômes analogues à ceux de cette maladie.

Après l'annonce faite par le ministère de la Santé publique, il est temps que la riposte s'organise pour contrer la maladie à virus Ebola qui a été déclarée dans la zone de santé de Butsili, dans la province du Nord-Kivu, où une précédente épidémie s'est officiellement terminée le 3 mai 2021.

« L'OMS soutient les autorités sanitaires pour enquêter sur le nouveau cas d'Ebola », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique. « Le Nord-Kivu a été accablé par des épidémies d'Ebola ces dernières années, mais une expertise locale et une conscience communautaire ont été développées, ouvrant ainsi la voie à une riposte rapide », a-t-elle poursuivi.

Selon un communiqué de l'OMS, les autorités sanitaires de la province du Nord-Kivu ont pris la tête de la riposte actuelle avec le soutien du ministère de la Santé et de cette organisation. Lors des précédentes épidémies dans le Nord-Kivu, l'OMS a aidé à renforcer les capacités des techniciens de laboratoire locaux, des personnes chargées du suivi des contacts et des équipes de vaccination. Par ailleurs, l'OMS a établi le contact avec des groupes communautaires afin de sensibiliser à Ebola et a mis en place un programme dédié aux survivants de la maladie.

Notons que la dixième épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, qui a duré près de deux ans, est la deuxième plus grande dans le monde. Au moment où elle s'est terminée, on comptait trois mille quatre cent quatre-vingt et un cas, deux mille deux cent quatre-vingt dix-neuf décès et mille cent soixante-deux survivants. La douxième épidémie d'Ebola dans le pays, qui a eu lieu autour de la ville de Butembo, s'est terminée au bout de trois mois avec onze cas confirmés, un cas probable et six décès.