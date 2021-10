Algérie: Une trentaine d'éditeurs et exposants au 1er carrefour du livre amazigh à Bejaia

Bejaia — Une trentaine d'éditeurs et d'exposants ont pris part lundi à l'université de Bejaia à l'ouverture du 1er carrefour du livre d'expression amazighe, organisé à l'initiative conjointe du Haut commissariat à l'amazighité (HCA) et du centre de recherche en langue et culture amazighes.

L'évènement entend constituer un espace de rencontre et d'échange entre éditeurs, auteurs et le grand public, réunis pour la promotion collective et le rayonnement du livre.

Durant trois jours, outre les expositions et les offres commerciales proposées, les organisateurs entendent multiplier les occasions de débats et d'échanges, privilégiant, entre autres, les conférences et les tables rondes pour renforcer la réflexion autour de thématiques précises, en rapport directe avec la création, la traduction, la vente et la diffusion du livre.

Selon M. Assad, "il y'a un travail énorme qui attend en la matière", citant, entre autres, celui ayant trait à la publication des manuscrits, à la traduction, à la production lexicale, ce qui implique un engagement de tous pour se faire, notamment la mise à contribution des organismes étatiques spécialisés, à l'instar de l'OPU, l'ENAGAA et l'ANEP, ou encore du fonds national de l'éducation pour l'acquisition d'ouvrages et d'œuvres au profits des établissements scolaires et leurs fonds documentaires.

Il s'agit en fait de passer à une étape supérieure et qualitative autant dans l'encouragement de la production littéraire et scientifique en tamazight que de sa diffusion. "L'état a mis les moyens, les dispositifs et les institutions nécessaires à la promotion de tamazight, il faut maintenant les capitaliser", a-t-il ajouté.

Ce carrefour, a expliqué El Hachemi Assad, "sera l'espace idoine pour en faire annuellement les bilans et essayer d'aller de l'avant dans cette noble entreprise", n'excluant pas de l'élever au rang d'assises nationales pour la promotion de tamazight.