Algérie: Lancement de la saison labours-semailles - Assurer les moyens nécessaires à la réussite

Alger — La Commission nationale chargée de l'élaboration, de suivi et de l'évaluation de la campagne de production des céréales a mis l'accent, lors de sa réunion, sur la nécessité d'assurer tous les moyens indispensables à la réussite de la saison 2021-2022, à l'instar des semences et des engrais, a indiqué un communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Lors de cette réunion, tenue dimanche au siège du ministère, sous la présidence de son Secrétaire général, Salah Chouaki et en présence des cadres concernés par cette opération, à l'occasion du lancement de la saison labours-semailles 2021-2022, " l'accent a été mis sur la mise à disposition de tous les moyens indispensables à la réussite de la saison, notamment la mise à disposition de semences et des engrais et la facilitation des procédures de bénéficier des crédits saisonniers, du matériel agricole et autres".

A cette occasion, le SG a exhorté les membres de la Commission, à la nécessité d'un accompagnement effectif des agriculteurs, tout au long de cette saison, et ce, par l'organisation de campagnes d'information et d'orientation en vue de vulgariser les mesures incitatives prises par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, à l'instar de l'augmentation des prix de référence des engrais subventionnés et l'actualisation du régime de subvention des différents systèmes d'irrigation économiseurs d'eau et autres.

M. Chouaki a également demandé aux membres de la Commission composée de représentants des administrations centrales, des instituts techniques concernés, de représentants de la Chambre nationale d'agriculture, de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), de la banque "BADR" et de l'Entreprise nationale de commercialisation de matériels Agricoles (PMAT), d' "intensifier les campagnes de sensibilisation en vue d'étendre les surfaces irriguées d'adopter l'irrigation complémentaire appropriée en vue d'augmenter la production et la productivité, notamment dans le contexte des changements climatiques et du manque de la pluviométrie".