Ile Maurice: Police - Le nouvel uniforme de sortie

Les policiers portent leur nouvel uniforme depuis hier. Cette nouvelle tenue a été approuvée au Conseil des ministres du 1er octobre. La police, rappelons-le, a décidé de changer d'uniforme pour se démarquer des métiers exigeant le port d'un uniforme bleu, comme les vigiles des sociétés de gardiennage.

Le nouvel uniforme des policiers comprend des ajouts tels qu'un insigne brodé sur une des poches triangulaires de la chemise, un liseré gris sur les coutures des pantalons et des jupes et le badge en métal argenté de la Mauritius Police Force posé sur le col, entre autres.

Cependant, les policiers qui ont reçu leur nouvel uni- forme et qui ont pu l'examiner de près se plaignent déjà de leur qualité. À les écouter, il serait plus fragile. «So kalité pa bon. Latwal-la pli mins konparé ar ansien iniform la ek so sintir mins osi. Revolver ou tonfa baton mem pas pou tini bien», estime un policier. De plus, les agents se plaignent du nombre d'uniformes reçus. «On a l'habitude d'avoir trois ou quatre pièces de rechange et cette fois, nous n'en avons reçu que deux. Un inspecteur peut changer d'uniforme deux fois dans une journée. Par exemple, s'il a dû assister à une autopsie pendant la journée et qu'il doit revenir travailler le soir. Quel temps aura-t-il pour le faire laver et surtout qu'il sèche», se demande un autre policier.

Rappelons que les policiers ont droit à des uniformes neufs tous les ans. Une source aux Casernes centrales explique que si cette fois, les agents n'ont pas reçu le nombre habituel d'uniformes, ils en recevront d'autres à l'avenir.