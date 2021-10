Sénégal: Andou Nawlé et Caritas Sénégal ensemble pour "une déconstruction de la pauvreté"

Dakar — L'ancien ministre de la Santé, Abdou Fall, évoquant lundi la commémoration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté par Caritas Sénégal et Alternative citoyenne Andou Nawlé, a salué "la manifestation d'une volonté partagée de marquer la participation active dans la dynamique mondiale des actions pour l'élimination de la pauvreté".

"L'initiative Caritas Sénégal et Alternative citoyenne Andou Nawlé de commémorer ensemble la journée du 17 octobre de cette année est la manifestation d'une volonté partagée de marquer la participation active dans la dynamique mondiale des actions pour l'élimination de la pauvreté", a dit le président de l'Association Alternative citoyenne Andou Nawlé.

L'ancien ministre participait à la conférence de presse conjointe de ces deux structures en vue de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, le 17 octobre prochain.

Il ajoute que cette initiative se veut aussi l'expression d'une volonté de réunir, de rassembler et de fédérer pour des synergies fédératrices pouvant donner plus d'impact dans les actions et ambitions dans ce domaine.

Selon lui, cette journée donne en même temps l'occasion aux initiateurs de partager avec les pouvoir publics "un regard croisé des actions publiques et des apports citoyens dans le cadre de ce vaste chantier pour l'élimination de la pauvreté".

Pour cette année, les organisateurs ont retenu un thème axé sur "Déconstruire la pauvreté par la promotion d'une société juste et solidaire", à côté du thème générique choisi par l'ONU, à savoir "Construire l'avenir ensemble, mettons fin à la pauvreté persistante en respectant toutes les personnes et notre planète".

"Nous sommes dans la perspective de faire de la commémoration de cette journée un grand moment de partage et d'évaluation de nos expériences, en sachant que le plus important pour nous c'est la dynamique fédératrice que nous souhaitons provoquer pour donner plus d'impact à nos actions sur le terrain", a soutenu Abdou Fall.

Un panel sera organisé le 16 octobre prochain, afin d'évaluer le travail réalisé sur le terrain, selon le président d'Alternative citoyenne Andou Nawlé.

Pour l'abbé Alphonse Seck, secrétaire général de Caritas Sénégal, l'objectif est de dire que "nous avons lutté pour l'élimination de la pauvreté dans notre pays" au sortir de cette journée du 16 octobre.

"Notre action repose sur un certain nombre de valeurs de fraternité, de solidarité, de respect de la dignité humaine, de justice, de transparence, de recevabilité", a énuméré le religieux.

Et pour déconstruire la pauvreté, l'abbé Seck Seck et les démembrements de Caritas Sénégal comptent mettre en place des segments consacrés à plusieurs domaines (eau, hygiène, assainissement, agriculture durable, sécurité alimentaire et nutritionnelle, sécurité sanitaire, sociale et juridique).