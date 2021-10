Cote d'Ivoire: Entreposage des marchandises - Une société de dédouanement ouvre un port sec à Bouaflé

Bouaflé, chef-lieu de la Marahoué dispose désormais d'un port sec ou encore d'une plateforme logistique. Cette plateforme a été inaugurée, le 9 octobre 2021, en présence du conseiller spécial du secrétaire d'Etat auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, Patrice Guéhi.

Construite sur une superficie de 4 hectares, cette plateforme est composée de 3500 m2 d'entrepôts et d'un parking de 9000 m2. Aujourd'hui, sur les 3500 m2 d'entrepôts, 2000 m2 sont disponibles et l'entrepôt 1500 m2 en construction sera disponible en novembre 2021. Cette œuvre de la Société de dédouanement maritime et aéroportuaire (Sdma) est un investissement estimé à 1,7 milliard FCFA, selon le Directeur général Emile Gnagra.

La construction de cette plateforme est une réponse de M. Gnagra et de ses associés à l'appel de l'Etat. Et ce, à travers l'Autorité de régulation des récépissés d'entreposage (Arre). L'Etat encourage par le biais des acteurs du secteur privé à créer des entrepôts pour assurer l'approvisionnement régulier des sociétés industrielles en matière premières. « Nous faisons la location d'entrepôts dans lesquels les clients mettront ce qu'ils voudront. Mais après, nous allons faire de l'entreposage, qui consistera à nous charger des marchandises que les clients voudront nous confier », a indiqué M. Gnagra.

Il faut noter que cette plateforme logistique dispose d'un pont bascule de 18m. Les marchandises pourront être empotés sur place et acheminés directement aux ports d'Abidjan et de San Pedro. « Nous comptons répéter l'expérience ailleurs, notamment à Yamoussoukro, Abengourou, à Abidjan et à San Pedro », a soutenu Emile Gnagra qui entend réussir une implantation territoriale de la société.

Il faut noter que cette société portée par des jeunes cadres ivoiriens veut parallèlement accompagner l'Etat dans la création de la Bourse des matières premières dont le projet a été confié à la Bourse régionale des matières premières (Brvm).