Togo: Le Pass vaccinal reste un précieux sésame

Si les mesures restrictives prises le 09 Septembre dernier par le gouvernement togolais dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, et qui frappe de fermeture les Eglises et grands bars du Togo sont tombées, ces mesures visiblement ne le sont pas toutes. Et pour cause, l'accès aux bâtiments administratifs est toujours soumis à la présentation du pass vaccinal. c'est ce que renseigne un communiqué du ministre de la Fonction publique, Gilbert Bawara.

Pour ce qui est des réunions et ateliers, les organisateurs sont invités à privilégier le virtuel et "le cas échéant, les administrations sont invitées à privilégier les réunions virtuelles et à assujettir leur accès à la présentation d'une preuve de vaccination".