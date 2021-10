Sénégal: Rentrée des classes - De fortes recommandations pour une année scolaire apaisée et sécurisée

Le séminaire préparatoire de la rentrée, tenu à Saly (Mbour) du 7 au 9 octobre, a pris fin. Pendant ces trois jours, acteurs, partenaires de l'éducation, membres de la société civile et syndicats d'enseignants ont échangé sur la mise en œuvre de stratégies pour la restauration de l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté. Le nouveau protocole sanitaire a été partagé et des mesures prises pour une bonne rentrée.

La rencontre de Saly (7 au 9 octobre) a été un cadre de réflexion, d'échange et de partage entre les différents participants autour d'une préoccupation majeure : « La restauration de l'éducation des valeurs et à la citoyenneté : quelles stratégies » ? Un thème qui fait partie des cinq priorités du ministère de l'Education nationale. Une question d'actualité posée dans un contexte où des cas de violence et d'actes d'incivisme ont été notés l'année dernière dans l'espace scolaire.

Face à ce phénomène, les acteurs de l'éducation invitent à prendre des mesures préventives avant qu'il ne prenne de l'ampleur et envahisse le milieu scolaire.

Ainsi, pédagogues, sociologues, enseignants, personnels de santé ont admis que l'école peut jouer un grand rôle dans la lutte contre la violence sous toutes ses formes. Il s'agira de mettre en place des stratégies efficaces et pertinentes, parmi lesquelles une formation, une bonne éducation, un bon encadrement et une bonne sensibilisation des enfants. Car l'école doit être le meilleur cadre pour développer et promouvoir des valeurs culturelles, sociales et civiques, à côté de la famille. À ce propos, Cheikh Mbow, représentant les organisations de la société civile active en éducation a souligné que le système sénégalais a accumulé des acquis et succès en matière d'éducation aux valeurs et à la citoyenneté, à l'image des projets de réformes entreprises et des politiques publiques relatives à l'éducation et à la formation. À cela s'ajoutent l'application des articles 1 et 2 des dispositions de la loi d'orientation, les conclusions des assises nationales et la lettre de politique sectorielle. Parallèlement à ces projets relatifs à l'éducation aux valeurs, Cheikh Mbow révèle que d'autres initiatives ont été développées par le ministère de l'Éducation comme la mise en place d'une cellule genre au niveau central et des bureaux genre dans les académies et d'autres cadres de concertation d'action, de veille, d'alerte et d'accompagnement.

À la fin des échanges sur les questions prioritaires, des recommandations ont été formulées, notamment la prise de mesures nécessaires en relation avec les différentes familles d'acteurs pour un démarrage effectif dès le jour de la rentrée, le renforcement de la formation du personnel enseignant et les administrateurs du système ; la systématisation du numérique à l'école et l'effectivité de l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté dès la rentrée.

Entre autres recommandations, la prise en compte des préoccupations des organisations syndicales d'enseignants, particulièrement celles relatives à la motivation et à la sécurisation des enseignants. Pour Amidou Diédhiou, secrétaire général national du Sels et porte-parole du G7, il faut prendre des actes forts pour apaiser le climat social. Parmi ces actes, il y a, selon lui, le respect des accords signés avec le Gouvernement en 2018 et l'ouverture de négociation sur les questions nouvelles », poursuit-il tout en se félicitant de la relance du monitoring.

Le Ministre de l'Éducation nationale a assuré que son département accorde une attention à toutes les recommandations, principalement celles liées à l'apaisement du climat social et à la systématisation de l'éducation aux valeurs.

Aux enseignants et aux organisations syndicales, Mamadou Talla exprime sa reconnaissance pour les sacrifices consentis, permettant à notre système éducatif de rester debout.

« En reconnaissance de ces efforts, je m'engage à ne ménager aucun effort pour contribuer à la satisfaction de vos revendications », a déclaré M. Talla.

Il a aussi exhorté les parents à préparer leurs enfants, afin que dès le premier jour de la rentrée, les cours puissent démarrer.

Le protocole sanitaire contre la Covid-19 révisé et renforcé

L'année scolaire 2021-2022 coïncidant avec la troisième vague de la pandémie de Covid-19, le protocole sanitaire a été révisé, renforcé et validé par le Comité national de gestion des épidémies (Cnge). Ce nouveau protocole a été partagé par les participants au séminaire de rentrée à Saly.

Dans ce nouveau protocole, les mesures préventives restent les mêmes, avec le respect des mesures barrières, le lavage des mains, le port du masque, la mise à disposition de gel alcoolique et la distanciation physique, explique docteur Aliou Dia, Directeur du contrôle médical scolaire (Dcms). Il insiste sur le port obligatoire du masque par les enseignants et les élèves. Ceux du préscolaire ne sont pas concernés.

Pour la présente rentrée scolaire, des innovations ont été apportées dans la mise en œuvre du protocole sanitaire. Il s'agit de la mise à disposition des Tests de diagnostic rapide (Tdr), qui seront mis en place dans les inspections médicales des écoles et dans les infirmeries scolaires. Les postes de santé situés dans les environs des établissements scolaires vont être mis à contribution pour recevoir les candidats aux Tdr.

La deuxième innovation, c'est l'élaboration de la stratégie de vaccination mise en place par l'État pour protéger les populations et principalement les enseignants. Les médecins-chefs de région et les médecins-chefs de district sont invités à collaborer avec les gouverneurs et les préfets pour organiser les points de vaccination.

La vaccination des enseignants, un acte volontaire

Un dispositif est mis en place pour faire vacciner les enseignants qui le désirent, selon Dr Aliou Dia, Directeur du contrôle médical scolaire (Dcms). Il précise : « Aucun enseignant ne sera interdit d'accès aux salles de classe parce qu'il n'est pas vacciné. La vaccination est un acte volontaire et gratuit. Notre pays dispose d'assez de vaccins pour prendre en charge la demande », rassure M. Dia. Mais pour Bacary Badiane, président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal (Fenapees), le bon sens voudrait que chaque enseignant se fasse vacciner pour se sécuriser et sécuriser les autres, y compris ses enfants élèves.

Carte professionnelle de l'enseignant

La rencontre de Saly a servi de cadre pour satisfaire une demande pressante des syndicats : la confection de cartes professionnelles pour les enseignants, qui est un document d'identification de l'agent du ministère de l'Éducation. Au total, 107.000 cartes professionnelles vont être imprimées. Déjà, un lot important de cartes est produit et le Ministre de l'Éducation a procédé, à Saly, à une remise symbolique à certains enseignants. Mamadou Talla a remercié tous les services impliqués dans le processus, notamment la Direction des ressources humaines, la Direction de l'administration générale et de l'équipement (Dage) et le Système informatique du ministère de l'Éducation nationale (Simen).