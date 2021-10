Cote d'Ivoire: Bondoukou/Cambriolage et viol d'une institutrice - Mariatou Koné « condamne avec la plus grande fermeté cet acte ignoble » (Communiqué)

« Dans la nuit du Mercredi 6 au jeudi 7octobre 2021, une institutrice en service dans la Direction Régionale de Bondoukou a été victime de cambriolage et de viol.

Dès les premières heures, la victime a été prise en charge par les autorités administratives et le corps enseignant.

Aussitôt informée, la Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, le Professeur Mariatou Koné, a instruit ses services centraux et régionaux compétents à l'effet de prendre des dispositions pour que la victime bénéficie de toute l'assistance psychosociale, médicale et psychologique nécessaire.

La Ministre s'est entretenue au téléphone avec la victime afin de s'enquérir de son état de santé et lui traduire toute sa compassion, son soutien ainsi que celui du Gouvernement.

Madame la Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation condamne avec la plus grande fermeté cet acte ignoble et entend tout mettre en œuvre, en liaison avec les juridictions compétentes, pour que l'auteur soit interpellé et subisse la rigueur de la loi.

La Ministre Mariatou Koné appelle la communauté éducative au calme et à la sérénité. Elle l'invite à s'abstenir de tout acte susceptible de troubler le bon déroulement des enquêtes.

Le Gouvernement suit avec la plus grande attention cette situation.

P/ le Ministre et par Délégation

le Directeur de cabinet