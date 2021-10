Sénégal: AfricTivistes pour l'Action Civique - Dix pré-finalistes 2021 retenus

Suite au lancement du prix AfricTivistes pour l'Action Civique intervenu le 16 juillet dernier, date de clôture des nominations, la liste des dix pré-finalistes a été dévoilée. Au final, ce prix, dédié aux jeunes des 54 pays du continent africain, âgés de 40 ans au plus et doté de 10 000 dollars Us, du matériel informatique et électronique, une bourse et des subventions sera remis au meilleur jeune africain détenteur du meilleur projet.

La publication des noms des pré-finalistes intervient à l'issue des travaux du comité de sélection composé de partenaires d'AfricTivistes a retenu dix profils. Selon ledit comité, les pré-finalistes retenus présentent les meilleurs projets à fort impact social. Après cette étape, ils seront mis en compétition à travers un vote public sur la plateforme dédiée et seront départagés après deux rounds simultanément organisés.

Un premier vote, qui a débuté ce lundi soir, 11 octobre 2021, et qui prendra fin le vendredi 22 Octobre courant, sera lancé afin de permettre aux 10 candidats et à leurs équipes de mener une campagne avec le « hashtag #AfricTivistesPrize ». En même temps, un jury institutionnel composé de partenaires de « AfricTivistes », suivant des critères prédéfinis sur la base d'un projet innovant à fort impact social ou communautaire et leur intime conviction, sera chargé de sélectionner les 5 finalistes. La notation des membres de ce jury représente 40% et le vote public représente 60% du résultat de cette phase.

Les 5 champions retenus participeront au 3e Sommet « AfricTivistes » prévu du 11 au 13 novembre prochain à Abidjan. Durant cette rencontre continentale, sera décerné le « Prix AfricTivistes pour l'Action Civique » doté de 10 000 Dollars Us, du matériel informatique et électronique, une bourse et des subventions pour répliquer son modèle de projet ou initiative dans d'autres pays africains. Le lauréat bénéficiera également de voyages de partages et d'échanges d'expériences avec le réseau de partenaires d'en Afrique et en Europe.

Quant aux quatre finalistes restants, ils auront chacun 1 500 dollars Us et du matériel informatique et électronique, et ils bénéficieront également de certains avantages au même titre que le lauréat. En tant que modèles pour leurs communautés respectives, ils profiteront des « side events » du 3ème sommet. Un deuxième vote représentant 60% du résultat final les mettra en compétition du 1er au 10 novembre 2021, veille du Sommet. Enfin ce sera au tour d'un jury final, représentant 40% de choisir le lauréat.

Les 10 présélectionnés retenus après un premier filtre à la fin des nominations, le 16 juillet dernier sont : Adams Cassinga, Fondateur de Conserv Congo, RDC ; Divine Ingabire, Fondatrice et Directrice exécutive de I Matter Initiative, Rwanda ; Fibanda Brotry, Fondateur de l'initiative Wezesha Young Farmers, Kenya; Mamadou Diakhaté, Fondateur de l'association Simple Action Citoyenne Sénégal, Fatouma Harber, Co-fondatrice de SankoréLabs, Mali ; Laetitia Carelle Goli, Fondatrice de l'Académie Politique des Femmes, Côte d'Ivoire; Muazu Alhaji Modu, Fondateur de l'initiative Spotlight for Transparency and Accountability, Nigéria; Hamzat Bala Lawal, Fondateur de Connected Development (CODE), Nigéria; Idris Bilyaminu Ndasadu'Lau, Fondateur de YAPD4Africa, Nigéria ; Djamila Boubacar Sahabi, Fondatrice de Actu Magazine & Nissa Pad , Niger.