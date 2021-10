Afrique: La Côte d'Ivoire évite le piège malawite et conserve sa place de leader (2-1)

Au terme d'un match disputé, la Côte d'Ivoire a réussi a dominer le Malawi sur le score de 2 buts à 1. Les Eléphants conservent donc la place de leader de la poule D.

Les ivoiriens avaient bien débuté ce match avec d'entrée de jeu (2') le but de Nicolas Pépé. Après ce but, les Eléphants ont sombré dans la facilité avec des gestes fantaisistes et un raté facile du buteur précédent. Et sur une perte de balle de Serge Aurier dans surface de réparation, Muyaba ne se fera pas prier pour égaliser (20') pour les Flammes du Malawi.

Au retour des vestiaires, Patrice Beaumelle va prendre la décision de sortir son capitaine Serge Aurier, fautif sur le but égalisateur du Malawi. Il sera remplacé par Habib Maiga. Evoluant à trois maintenant derrière, les Eléphants vont mettre la pression aux malawites, qui réussiront à rester sereins défensivement.

Le verrou défensif du Malawi étant scellé, Gervinho va prendre ses responsabilités. Sur une échappée sur le côté gauche de la défense, il va pousser son poursuivant à commettre la faute dans la surface malawite. Késsié (66') se chargera de transformer le penalty et donner l'avantage aux Eléphants.

Pour casser un peu le rythme de jeu,Patrice Beaumelle va faire entrer Gradel et C. Kouamé. Finalement après quelques frayeurs dans leur camp, les ivoiriens vont s'imposer 2 buts à 1, et rester leaders du groupe D avec 10 points.