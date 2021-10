Congo-Brazzaville: Environnement - La France et le pays évaluent le niveau d'exécution de la lettre d'intention Cafi

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a échangé avec la conseillère technique de l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale (Cafi), Christine Langevin, dans le but de préparer les éléments qui seront soumis au comité de pilotage et au comité interministériel de fin d'année de cette initiative.

Plus d'une année après la signature de la lettre d'intention sur l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, entre les présidents de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, et de la France, Emmanuel Macron, à Paris, Arlette Soudan-Nonault et Christine Langevin ont échangé pour s'assurer qu'elles sont toutes dans l'implémentation, l'appropriation des mécanismes et de la feuille de route à mettre en place.

Elles ont évalué le niveau d'exécution de la lettre d'intention Cafi et identifié les difficultés rencontrées, en vue de définir les nouveaux axes stratégiques afin de poursuivre le partenariat dans la concrétisation des projets. Il s'agit donc d'harmonier l'axe 5 en matière des études d'impact environnemental et social, et également en ce qui concerne les émissions des tourbières en matière de carbone.

En effet, les deux parties se sont engagées depuis une année et demie dans la préservation des tourbières du Bassin du Congo, véritables puits de carbone contenant l'équivalent de trois années d'émissions mondiales de C02 et pour la réduction des émissions de C02 liées à la déforestation et à la dégradation des forêts.

Au sortir de l'entretien avec la ministre, la conseillère technique de Cafi a indiqué : « La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo nous a reçues aujourd'hui pour faire le point d'étape sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la lettre d'intention qui a été signée par les présidents de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, et de la France, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous arrivons à un an et demi depuis la signature. Quels sont les progrès, les difficultés, comment pouvons-nous les résoudre et comment pouvons-nous avancer dans le partenariat et les opportunités pour pouvoir continuer ce partenariat ? »

Avant de préciser qu'au cours de cette première étape, elles ont discuté des opportunités, des besoins des barrières pour pouvoir préparer le comité de pilotage et le comité interministériel de la fin d'année qui permettra d'échanger ces opportunités concrètes, notamment quels sont les projets, les futurs et comment mettre en œuvre le partenariat ?